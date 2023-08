Excel ahora contará con el popular lenguaje de programación de Python

Microsoft incorporó uno de los lenguajes de programación más populares (Python) a Excel, herramienta para organizar y analizar datos, anunció la compañía este martes en un comunicado.

“El usuario puede explorar datos en Excel usando diagramas y bibliotecas de Python, y luego usar fórmulas, gráficos y tablas dinámicas de Excel para refinar aún más sus conocimientos”, explica en el texto Stefan Kinnestrand, gerente general de trabajo en Microsoft.

Los usuarios de Excel podrán crear fórmulas, tablas y gráficos basándose en datos de Python.

Por su parte, Guido van Rossum, que fue creador de Python y ahora es un ingeniero de Microsoft, dijo estar "emocionado" por la "excelente y estrecha integración de Python y Excel"

“Espero que ambas comunidades encuentren nuevos usos interesantes en esta colaboración, amplificando las habilidades de cada socio. Cuando ingresé en Microsoft hace tres años, no hubiera soñado que esto sería posible”, anotó.

Python en Excel se está implementando hoy como una vista previa pública para Microsoft 365 Insiders en el Canal Beta.

Crean filtro de maquillaje para las reuniones virtuales por Microsoft Teams

Las reuniones virtuales a través de plataformas como Microsoft Teams han ganado fuerza entre las empresas después de la pandemia del COVID-19, ya que permitieron que muchos empleados trabajaran desde sus hogares. Por esta razón, algunos empleadores decidieron mantener a sus trabajadores en modalidad de teletrabajo o alternancia.

No obstante, durante estas reuniones de trabajo, hay personas que prefieren no activar la cámara porque no se han arreglado o maquillado.

Para abordar esta realidad, Microsoft se asoció con una reconocida marca de maquillaje y creó una serie de filtros que permiten a las personas aparecer frente a la cámara con un maquillaje impecable en cuestión de segundos.

Los 12 estilos de maquillaje que ofrece Teams utilizan inteligencia artificial y realidad aumentada para que los usuarios se vean naturales y elegantes, realzando sus rasgos de manera sutil.

