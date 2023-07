Google Play ahora permite hacer transacciones con criptomonedas y NTF en las aplicaciones

Google Play anunció que en su más reciente actualización de las políticas de uso se permitirá a los desarrolladores incorporar transacciones con criptomonedas y tokens en los juegos y aplicaciones, con el objetivo de ofrecer a los usuarios la experiencia del mundo del blockchain y fomentar la innovación.

A través de un comunicado firmado por Joseph Mills, gerente de productos de Google Play, se especificó que la compañía busca ayudar a los desarrolladores "a dar vida a ideas innovadoras".

"Google Play aloja una variedad de aplicaciones relacionadas con blockchain, y sabemos que nuestros socios están entusiasmados por expandir estas ofertas para crear experiencias digitales más atractivas e inmersivas con activos digitales tokenizados como NFT", se lee en el comunicado.

El objetivo principal de la compañía es mantener a los usuarios protegidos mientras se fomenta la innovación, y por eso exigen a las aplicaciones que sean transparentes con los usuarios sobre los activos digitales tokenizados.

"Por ejemplo, si una aplicación o juego vende o permite a los usuarios obtener activos digitales tokenizados, los desarrolladores deben declararlo claramente", especifica la misiva.

Por otro lado, las nuevas políticas de uso también prohíben la promoción de posibles ganancias derivadas de actividades de juego o intercambio, es decir, los desarrolladores no deben ofrecer compras donde el valor de los NFT que reciben los usuarios no está claro en el momento de la compra. Esto incluye, pero no se limita a, ofrecer mecanismos para recibir artículos aleatorios basados en blockchain de una compra, como "cajas de botín".

¿Qué es NFT?

NFT significa "Non-Fungible Token" en inglés, que se traduce como "Token No Fungible" en español. Un NFT es una unidad única e indivisible de datos almacenados en una blockchain, que certifica la autenticidad y propiedad de un activo digital, como una obra de arte, un video, un audio o cualquier otro tipo de contenido digital. A diferencia de las criptomonedas como Bitcoin, que son fungibles y se pueden intercambiar por otras unidades idénticas, los NFTs son únicos y no se pueden reemplazar por otro NFT.

¿Qué significa blockchain?

Blockchain, en español "cadena de bloques", es una tecnología que permite el registro descentralizado, seguro y transparente de transacciones o eventos en línea. Consiste en una base de datos distribuida y compartida entre múltiples participantes de una red, donde cada transacción se registra en bloques enlazados de manera cronológica y cifrada.

