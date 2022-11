Hackers piden 5 millones de dólares en criptomonedas para restablecer web del Invima

El director del Invima, Francisco Rossi, reveló detalles del más reciente ataque informático que sufrió la entidad. La nueva ofensiva de los hackers se presentó ocho meses después de una primera intrusión, la cual generó retrasos en la entrada y salida de contenedores con alimentos y otros productos en puertos del país. El ataque, hasta entonces sin precedentes en la historia del país, generó graves demoras en los trámites y obligó a que varios procedimientos se realizaran manualmente por varias semanas.

El más reciente ciberataque contra el Invima fue reconocido por la entidad el pasado 3 de octubre , cuando alertó en sus redes sociales de fallas en algunos de los servicios en la página web. En ese momento, la entidad dijo que eso significaba "un secuestro de la información".

Vea también

Publicidad

"Esto hace que varias de nuestras plataformas no puedan continuar operando, las hemos suspendido para que el daño se pueda contener y se pueda evaluar antes de reiniciar operaciones. No fue un robo de información, lo que hicieron los hackers fue cambiar el idioma de toda la programación y de toda la documentación de la que dispone la institución. El problema es que el Invima no puede utilizar la información. Se trata de un encriptado. Nuestros sistemas no pueden funcionar. El Invima ya había tenido un ataque en febrero o marzo", dijo el funcionario.

Rossi, contrario al comunicado del 3 de octubre firmado por la entidad, aseguró que el término "secuestro" para hablar de la información no es exacto y dijo los delincuentes informáticos exigen de dos a cinco millones de dólares en criptomonedas.

"Una de la teoría que tenemos es que los hackers hacen esto porque estos ataques siempre salen en los periódicos y también atacan instituciones privadas, las cuales sí pagan. Esto les sirve para hacer un poco de publicidad", aseguró Rossi.