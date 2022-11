HP anuncia ‘democratización’ de la impresión 3D

A través de una innovadora plataforma tecnológica, Hewlett Packard presentó un sistema que permite unificar la impresión 3D para pequeñas y medianas empresas de diseño, empresarios, universidades e instituciones de investigación.

“HP está comprometido con la democratización del diseño 3D y la fabricación, dando rienda suelta a nuevas posibilidades para millones de innovadores en todo el mundo", aseguró Stephen Nigro, presidente de 3D Printing, HP Inc.

"No importa su industria, no importa su complejidad de diseño, no importa qué los colores se adaptan a las necesidades de su negocio: negro, blanco o todo el espectro de colores”, agregó.

Vea algunas imágenes de la novedosa plataforma de impresión 3D presentada por Stephen Nigro:

Dentro de las ventas anunciadas en la nueva plataforma se destaca un diseño compacto, solución de flujo de trabajo mejorada, así como un innovador sistema integrado y automatizado de entrega de materiales en todo el mundo.

Las condiciones permiten, según los creadores, que los diseñadores produzcan “de forma confiable y sencilla las piezas que desean sin la inconveniencia de conversión de archivos o corrupción de datos”.

Este martes, HP también presentó una nueva colaboración con Dassault Systèmes , proveedor líder de software de diseño 3D con millones de usuarios en más de 140 países.

La alianza está enfocada en la “potenciación de una nueva era de innovación en el diseño de productos por parte de empresarios, fabricantes, estudiantes y empresas”, según la compañía.

