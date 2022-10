ICBF propone a padres de familia no regalar celulares a menores de catorce años

Cristina Plazas, directora del ICBF, estuvo como invitada este viernes en La Nube para hablar sobre la iniciativa para que los padres de familia no les regalen teléfonos inteligentes a los menores de catorce años, propuesta que le ha generado muchas críticas.



Ante ello la directora explicó las razones de su idea y en qué se basó para ello.



“Lo primero es que es los padres no saben a cuáles son los riesgos a los que se enfrentan nuestros niños cuando están navegando en Internet, por eso el llamado que les hacemos es para que ellos sean esa primera línea de defensa, se actualicen con lo que está sucediendo en la actualidad y los menores no estén en riesgo”, explicó.



Para apoyar el argumento de esta iniciativa Plazas resaltó que “en Colombia siete de cada 10 adultos reportan que no acompañan a sus hijos o menores de 18 años a cargo cuando navegan en Internet”, cifra que la directora del ICBF ve con preocupación, porque según ella esto demuestra que los papás y mamás no están conscientes de los peligros y por lo tanto, no estudian las medidas para evitarlo.



Finalmente, Cristina aconsejó a los acudientes estar aletas con este tipo de situaciones, pues cada día se conocen más casos de menores víctimas de acosadores sexuales.



“Los jóvenes van más rápido que los padres, es por ello que estos últimos deben actualizarse, pues cada día en el Instituto conocemos un caso nuevo de sexting, grooming, ciberacoso, entre otros”, concluyó.