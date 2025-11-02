Innovación, talento y desafíos empresariales: 2 de noviembre de 2025 - Blu 4.0, programa completo

Actualizado: 2 de nov, 2025
En esta edición de Blu 4.0, con Juan Manuel Ramírez, Tata Solarte y Fernando Alfonso, recuerdan la historia de un poeta que conquista los cines. Asimismo, retoman cómo funciona Bre-B y por qué es importante para los pagos digitales en Colombia, cómo la inteligencia artificial y la programación son el camino hacia trabajos mejor remunerados y, por último, cómo la Ley de Garantías en elecciones afecta a las empresas y emprendedores del país.
- Ubeimar Rios, actor y docente
habló sobre su participación en la película El Poeta, una historia que mezcla emociones, comedia y la vida del artista en Colombia. Durante la entrevista, Ríos compartió su experiencia como actor natural, cómo la fama cambió su vida, la importancia de la docencia y los aprendizajes que deja su protagónico a los 55 años.
- Gabriel Santos, presidente de Colombia Tecnología Financiera
habló en Blu 4.0 sobre los desafíos y avances de la digitalización de pagos en Colombia, con un enfoque particular en el sistema Bre-B. Durante la conversación, Santos explicó cómoBre-B permite transferencias inmediatas, seguras y gratuitas entre cuentas, facilitando la inclusión financiera de millones de colombianos que dependen del efectivo.
- Iván Laverde, gerente de Asuntos Corporativos de Samsung en Colombia
habló en Blu 4.0 sobre la séptima edición de este programa diseñado para capacitar a jóvenes entre 18 y 28 años en inteligencia artificial, programación y habilidades 4.0. Durante la conversación, Laverde explicó cómo el programa busca incluir a jóvenes de poblaciones vulnerables, potenciando sus oportunidades de empleo y conectándolos con empresas a nivel nacional e internacional.
- El doctor Alfredo Gómez, abogado experto en contratación pública y asesor de Red Summa
habló en Blu 4.0 sobre la Ley de Garantías en Colombia y cómo afecta a empresas, emprendedores y proveedores del Estado en el marco del proceso electoral. Durante la conversación, explicó las fechas clave, los requisitos para contratar con entidades públicas y los mitos más comunes alrededor de esta norma.
Escuche el programa completo aquí: