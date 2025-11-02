Innovación, talento y desafíos empresariales: 2 de noviembre de 2025 - Blu 4.0, programa completo

En esta edición de Blu 4.0, con Juan Manuel Ramírez, Tata Solarte y Fernando Alfonso, recuerdan la historia de un poeta que conquista los cines. Asimismo, retoman cómo funciona Bre-B y por qué es importante para los pagos digitales en Colombia, cómo la inteligencia artificial y la programación son el camino hacia trabajos mejor remunerados y, por último, cómo la Ley de Garantías en elecciones afecta a las empresas y emprendedores del país.



Ubeimar Rios, actor y docente

habló sobre su participación en la película El Poeta, una historia que mezcla emociones, comedia y la vida del artista en Colombia. Durante la entrevista, Ríos compartió su experiencia como actor natural, cómo la fama cambió su vida, la importancia de la docencia y los aprendizajes que deja su protagónico a los 55 años.

habló sobre su participación en la película El Poeta, una historia que mezcla emociones, comedia y la vida del artista en Colombia. Durante la entrevista, Ríos compartió su experiencia como actor natural, cómo la fama cambió su vida, la importancia de la docencia y los aprendizajes que deja su protagónico a los 55 años. Gabriel Santos, presidente de Colombia Tecnología Financiera

habló en Blu 4.0 sobre los desafíos y avances de la digitalización de pagos en Colombia, con un enfoque particular en el sistema Bre-B. Durante la conversación, Santos explicó cómoBre-B permite transferencias inmediatas, seguras y gratuitas entre cuentas, facilitando la inclusión financiera de millones de colombianos que dependen del efectivo.

habló en Blu 4.0 sobre los desafíos y avances de la digitalización de pagos en Colombia, con un enfoque particular en el sistema Bre-B. Durante la conversación, Santos explicó cómoBre-B permite transferencias inmediatas, seguras y gratuitas entre cuentas, facilitando la inclusión financiera de millones de colombianos que dependen del efectivo. Iván Laverde, gerente de Asuntos Corporativos de Samsung en Colombia

habló en Blu 4.0 sobre la séptima edición de este programa diseñado para capacitar a jóvenes entre 18 y 28 años en inteligencia artificial, programación y habilidades 4.0. Durante la conversación, Laverde explicó cómo el programa busca incluir a jóvenes de poblaciones vulnerables, potenciando sus oportunidades de empleo y conectándolos con empresas a nivel nacional e internacional.

habló en Blu 4.0 sobre la séptima edición de este programa diseñado para capacitar a jóvenes entre 18 y 28 años en inteligencia artificial, programación y habilidades 4.0. Durante la conversación, Laverde explicó cómo el programa busca incluir a jóvenes de poblaciones vulnerables, potenciando sus oportunidades de empleo y conectándolos con empresas a nivel nacional e internacional. El doctor Alfredo Gómez, abogado experto en contratación pública y asesor de Red Summa

habló en Blu 4.0 sobre la Ley de Garantías en Colombia y cómo afecta a empresas, emprendedores y proveedores del Estado en el marco del proceso electoral. Durante la conversación, explicó las fechas clave, los requisitos para contratar con entidades públicas y los mitos más comunes alrededor de esta norma.

Escuche el programa completo aquí: