Colombia lidera tecnología financiera en Latinoamérica, pero le queda este reto

Colombia atraviesa un momento histórico en la transformación digital de su sistema financiero. Con una tasa de adopción fintech del 76 %, la más alta de América Latina según el Latam Fintech Market 2025, el país se consolida como líder regional en innovación tecnológica.

Sin embargo, este liderazgo viene acompañado de un nuevo desafío: lograr que los usuarios no solo adopten, sino que confíen y permanezcan a largo plazo en las aplicaciones y servicios financieros digitales.

De acuerdo con Ipsos, el ecosistema fintech colombiano ha mostrado un crecimiento sostenido. En 2023 aumentó un 8,2 % y alcanzó 369 empresas, mientras que para los primeros meses de 2024 ya registraba 394, ubicando al país como el tercer hub fintech más grande de la región. No obstante, el auge de nuevos competidores ha cambiado las reglas del juego: la ventaja ya no depende de ofrecer mejores tasas o acceso más amplio, sino de garantizar una experiencia de usuario (UX) impecable que inspire confianza y lealtad.

Hoy el mercado nos ha elegido masivamente. La pregunta no es si los colombianos usarán servicios financieros digitales, sino cuáles elegirán y a cuáles serán leales Sebastián Tavera.

Según el informe, la primera interacción con la aplicación —el proceso de onboarding— resulta decisiva. Un registro ágil y seguro fortalece la confianza, mientras que un trámite lento o confuso puede provocar el abandono inmediato del usuario. En este contexto, las empresas deben entender que cada error técnico o proceso poco intuitivo no es solo un fallo operativo, sino una pérdida de credibilidad.



Las cifras confirman la magnitud del desafío. Plataformas como Transfiya procesan más de 3,9 millones de transferencias y respaldan más de 2 millones de cuentas, mientras que las fintech colombianas financiaron en 2024 cerca de $5,8 billones de pesos en factoring y confirming, con proyecciones de crecimiento superiores al 20 % para 2025. En un entorno donde adquirir un nuevo cliente puede costar entre 5 y 25 veces más que retenerlo, la fidelización se convierte en una prioridad estratégica. Un aumento del 5 % en la retención de clientes, según estudios internacionales, puede elevar la rentabilidad hasta en un 95 %.

El gran reto, advierte Ipsos, es transformar la adopción masiva en relaciones duraderas. En un mercado donde el 88 % de los usuarios abandona una aplicación tras una mala experiencia, la clave no será quién logre más descargas, sino quién consiga integrar su servicio en la vida financiera cotidiana de los colombianos. Con la primera batalla —la de la adopción— ya ganada, Colombia enfrenta ahora su verdadero desafío: construir confianza y convertir su liderazgo fintech en lealtad sostenible.