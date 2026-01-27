En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Despidos DAPRE
Reunión Petro - Trump
María Fernanda Cabal
Mineápolis

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Tecnología  / Jefe de Telegram cuestiona a WhatsApp: "tendrías que ser idiota" para creer que es seguro

Jefe de Telegram cuestiona a WhatsApp: "tendrías que ser idiota" para creer que es seguro

Esta vez, la polémica no solo surge desde los tribunales, sino también desde la voz de uno de los principales referentes del sector tecnológico: Pável Dúrov, cofundador de Telegram.

Publicidad

Publicidad

Publicidad