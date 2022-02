La Fundación Sergio Urrego y Platzi se unen para un curso de prevención del bullying

El bullying no da tregua en los colegios del país, razón por la cual, Alba Reyes, fundadora y directora de la Fundación Sergio Urrego, decidió unirse a la plataforma Platzi para dar un curso virtual de prevención del acoso escolar.

“Este curso forma parte de la escuela de diversidad en inclusión de Platzi, es el número 11. Ellos nos buscan por el proceso de investigación para prevenir el suicidio y cómo hemos visto en la fundación que parte de la discriminación y el bullying ha ocasionado graves daños emocionales”, comentó en el programa de La Nube , en BLU Radio.

Reyes, quien será la profesora de este curso, detalló que serán 18 módulos para dejar una gran enseñanza, generar empoderamiento y salvar una vida, más allá de la teoría del bulliyng.

“Brindamos pistas claves para identificar una situación de acoso escolar, damos rutas de acción para su manejo y qué debemos tener en cuenta tanto como padres, docentes y familia”, añadió.

Además, enfatizó que no hay que juzgar al acusador y a la víctima porque “ambos están sufriendo”. De hecho, recalcó la importancia de los observadores del bulliyng, porque “el acoso escolar no avanza si no tiene público”; no hay que callar, se debe informar lo que sucede en los colegios.

“Cuando empoderamos a los niños que ejercen bullying a la protección de una persona, esos líderes empiezan a cambiar (…) Normalmente los que acosan tienen algo más allá de lo que les pasa en su hogar o en otro ámbito. Muchas veces los acosadores son personas que están sufriendo”, dijo.