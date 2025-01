La nueva función de Google que crea un podcast solo para usted con sus temas favoritos

Google ha lanzado una innovadora herramienta que transforma la forma en que consumimos contenido digital. Bajo el nombre de Daily Listen, esta función utiliza el poder de la inteligencia artificial (IA) para convertir la actividad digital de los usuarios en contenido de audio personalizado. A través del modelo Gemini de Google, la herramienta analiza los intereses de los usuarios, basándose en su historial de búsquedas y en sus interacciones con Google Discover.

Esta función, que se encuentra en fase experimental, está siendo implementada inicialmente en Estados Unidos para usuarios deAndroid e iOS a través de Search Labs. Gracias a la tecnología de procesamiento de lenguaje natural, Daily Listen crea resúmenes dinámicos adaptados a los temas que cada usuario sigue con más frecuencia, ofreciendo una experiencia auditiva única y personalizada.

El funcionamiento de Daily Listen es sorprendentemente sencillo: la función se encuentra disponible en el carrusel "Space", justo debajo de la barra de búsqueda en la aplicación de Google. Los episodios, que llevan el distintivo brillante de Gemini, incluyen una interfaz completa y fácil de usar, con transcripciones de texto, controles de reproducción y opciones para gestionar los temas de interés. Además, el reproductor tiene funcionalidades avanzadas, como el rebobinado de 10 segundos, el salto entre historias, el control de velocidad de reproducción y la opción de silenciar el audio mientras se lee la transcripción.

Con esta nueva apuesta, Google no solo apunta a revolucionar el consumo de contenido personalizado, sino también a renovar el ecosistema de podcasts de la compañía. Esta innovación llega tras el cierre definitivo de Google Podcasts y su integración en YouTube Music. Daily Listen se presenta como un enfoque completamente distinto, combinando la curación automatizada de contenido con la síntesis de información, brindando una experiencia que se adapta a los gustos y preferencias de cada usuario.

Además, Google ya cuenta con experiencia en la transformación de texto en audio, como lo demuestra su tecnología de IA que convierte PDFs en podcasts. La función Daily Listen se beneficia de esta experiencia, incorporando un sistema de retroalimentación integrado que permite a los usuarios afinar sus preferencias mediante botones de "me gusta" o "no me gusta".

Aunque Daily Listen aún está en su fase de prueba, la compañía ha apostado por ofrecer una experiencia avanzada. Los usuarios que activen la función deberán esperar alrededor de 24 horas para recibir su primer episodio personalizado, pero el esfuerzo de personalización con IA promete marcar una diferencia importante frente a otras aplicaciones de podcasts en el mercado. Mientras tanto, los usuarios que busquen alternativas pueden acceder a diversas aplicaciones de contenido de audio, aunque la capacidad de Google para personalizar la experiencia con inteligencia artificial se presenta como una ventaja competitiva.

Daily Listen sigue los pasos de otras funcionalidades exitosas de Search Labs, como Notes y Talk to a Live Representative, lo que demuestra el compromiso de Google con la innovación en la creación de experiencias personalizadas.