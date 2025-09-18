Llegó el nuevo FIFA con drástico cambio: ¿FC26 decepcionó?

Llega una nueva edición del legendario 'FIFA', el simulador de fútbol por excelencia ahora rebautizado como 'FC 26'. El videojuego más vendido en todo el mundo que para su versión de este año se propone escuchar a la comunidad de jugadores para regalarles un título decidido a pulir todas sus exigencias.

'FIFA International Soccer', es una de las franquicias más longevas y exitosas de los videojuegos, con un primer título de 1993 y entregas anuales que siempre lideran las ventas y las expectativas de jugadores cada vez más difíciles de sorprender.

De este modo, 'FC 26' (multiplataformas, 26 de septiembre) llega con el objetivo de ofrecer más opciones de juego, mejor jugabilidad, más fútbol femenino, mejores estadios y motivos de peso para seguir enamorando a millones de jugadores.

Tras tres entregas rebautizado como 'FC’ después de no renovar su acuerdo con la FIFA por discrepancias económicas, la desarrolladora EA Sports se volcó por contar con licencias en exclusivas y contará este año con más de 20.000 futbolistas de más de 750 clubes y selecciones nacionales, 120 estadios y más de 35 ligas. Eso sí, de echará de menos muchas selecciones, sobre todo de América Latina y Asia.



Lo primero que se siente a los mandos de este nuevo 'Fifa' es que todo es familiar. No se esmeraron en cambiar los menús de inicio, ni las mecánicas o las cinemáticas en el campo. Todo parece exactamente igual en el aspecto visual, algo que deja un sabor agridulce.

Pero en el campo se siente ese esfuerzo por dar gusto a las quejas de los aficionados. Las críticas se centraban sobre todo en la actuación de los porteros, los cambios de ritmo, falta de fluidez, ritmo, emoción o en desmarques algo torpes. Y para ello ofrecen dos tipos de jugabilidad: competitiva o auténtica.



Cambiarlo todo para que nada cambie

El modo 'Competitivo' es más rápido, más dinámico y más ofensivo. Premia la rapidez en la toma de decisiones de los jugadores y resulta en un modo explosivo, directo. Los jugadores cuentan con más animaciones para zafarse de los defensores de manera automática y en general todo es más fluido, más frenético. Con porteros que evitan los rechaces y responden mejor.

Por su parte, el modo 'Auténtico' es mucho más realista e inmersivo. Las defensas y el equipo actúan en conjunto gracias a la inteligencia artificial, es más simulación y menos correcalles. Su ritmo es más pausado y premia la construcción de la jugada. Los porteros actúan con más espontaneidad y en general es más fútbol control.

En ambos modos también se notan mejoras notables de jugabilidad. Los porteros son mucho más ágiles, resolutivos e inteligentes. Las animaciones en cambios de dirección son más rápidas, los regates fluidos y explosivos y los desmarques y los pases al hueco, más efectivos que nunca. Cambios acertados que se sienten a las pocas partidas.

Otras de las novedades destacadas se encuentra en uno de sus modos estrella, el 'modo carrera' en el que nos hacemos cargo del aspecto deportivo y financiero de un equipo desde el foco del entrenador.

Ahora a este modo clásico le incorporan otro, el modo 'Manager Live', en el que el entrenador tendrá retos y desafíos a lo largo de toda la temporada que transforman el juego en una experiencia viva, muy conectada con lo que suceda en el mundo real, con las ventanas de fichajes o en los finales de temporadas (despidos, descensos o recompensas).

El fútbol femenino también se beneficia de este nuevo 'FC26' con más licencias de ligas, mucho más protagonismo y el formato oficial de la 'Women's Champions League', así como el modo de cartas 'FUT’' con modos y dinámica rediseñadas para hacerlo más fluido.

Como conclusión, la primera impresión de ‘FC26’ puede ser decepcionante, con un aspecto visual casi idéntico a su versión precedente tanto en el campo como en los menús del juego, pero ahonda en sus errores para convertirlos en virtudes, sobre todo en el aspecto jugable.

Ahora da más opciones, amplía la experiencia para ser mucho más divertido y profundo, es generoso en premiar las diferencias de los jugadores, se entrega a la hora de ofrecer animaciones que hacen que el juego de un paso de gigante y, en general, renueva una fórmula que da para poco más, porque hacerlo mejor se antoja cada vez más complicado.