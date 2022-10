Los computadores también son una buena opción para regalar en esta Navidad

“La tendencia de compras hoy en día son los computadores portátiles, que han venido desplazado a los de escritorio”, comentó Patiño.

Publicidad

Sin embargo dijo que los “All in One” (Todo en uno) y los convertibles que se pueden usar como una Tablet o como un computador portátil, también son buenas opciones.

Con respecto a la relación que tiene el costo-beneficio para el hogar, refirió que un buen obsequio para las tareas del hogar sería:

Publicidad

“El All in One es una máquina donde está todo lo que se necesita para hacer las tareas y tener una multifuncional”.

Publicidad

También se refirió al auge que tuvieron hace un par de años las Tabletas y que no fueron lo suficientemente versátiles para desplazar a los portátiles.