En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bloqueos en Bogotá
Secuestro de militares
Paloma Valencia
Zulma Guzmán Castro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Golpe al microtráfico en Guarne y El Carmen de Viboral, Antioquia: capturaron 7 personas

Golpe al microtráfico en Guarne y El Carmen de Viboral, Antioquia: capturaron 7 personas

Con los operativos y allanamientos, autoridades desarticularon una red de expendio de drogas en el Oriente de Antioquia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad