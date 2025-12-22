Golpe al microtráfico en Guarne y El Carmen de Viboral, Antioquia: capturaron 7 personas

Gracias a dos Acciones aisladas por parte de la Policía Nacional en Antioquia, a través de la Seccional de Investigación Criminal SIJIN, en coordinación con el Ejército Nacional, autoridades en el Oriente del departamento golpearon directamente a dos estructuras dedicadas al tráfico local de estupefacientes en el municipio de Guarne y en el municipio vecino de El Carmen de Viboral.

Los hechos se registraron durante el fin de semana, en medio de las festividades de fin de año y mediante un operativo en donde se desarrollaron dos diligencias de allanamiento y registro dirigidas contra el Grupo Delincuencial Organizado “El Mesa”, señalado como la principal estructura de dinamizar el expendio de sustancias ilícitas y de estar vinculado con hechos de violencia en esta zona del departamento.

Durante el procedimiento, las autoridades lograron la captura en flagrancia de cinco personas, integrantes de esta organización criminal. En los inmuebles intervenidos fueron incautados 350 gramos de marihuana, 50 gramos de base de coca y dos grameras, elementos utilizados para la dosificación y comercialización de estupefacientes,

De acuerdo con el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante del departamento de Policía Antioquia, “durante el procedimiento, las autoridades lograron la captura en flagrancia de cinco personas integrantes de esta organización criminal. Entre los capturados figura Juan Pablo Ruiz Londoño, alias 'Helicóptero', identificado como coordinador de expendios, junto a Diego Rivera Osa, alias 'Tomás'. Este resultado representa una afectación significativa al componente de distribución de estupefacientes”.



Mientras que en El Carmen de Viboral, fueron capturados dos hombres por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. A los capturados se les halló en su poder un total de 39 bolsas plásticas transparentes con base de coca y 20 bolsas de bazuco. En ambos casos los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.