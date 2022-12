Nicolás Borras, el bloguero deportivo más joven de Colombia

Borras contó en La Nube como logró adueñarse del espacio de El Espectador para hablar de ciclismo.

Publicidad

“Un día conocí a una persona de El Espectador y me avisó que iban a abrir una convocatoria. Yo pasé mi blog personal y después de unos meses de trámite logré establecerme”, dijo.

Borras actualmente tiene 15 años y ya ha tenido la posibilidad de cubrir varios eventos deportivos junto a otros reconocidos comunicadores.

Publicidad

“He asistido a varias carreras como periodista, acreditado por mi blog, y les causa mucha curiosidad a los periodistas más experimentados verme, pero los que he conocido me han dado la mano, me han abierto muchas puertas y he aprendido de ellos”, sostuvo.

Publicidad

Dijo que la pasión por el deporte la heredó de su papá y por él se convirtió en “una esponja que absorbe todo lo de ciclismo”.

“Hago parte del equipo de Chía y a de manera paralela tengo el proyecto del blog, la vida más adelante me ayudará a escoger por qué lado me voy, cualquiera de las dos me haría muy feliz”, concluyó.