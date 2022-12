One UI: Llega una nueva y atractiva visualización de Android, pero solo en Samsung

One UI es la nueva interface gráfica para Android Pie, que llegará a los Galaxy S9 y Note 9 en enero de 2019.

De acuerdo con los ejecutivos de producto de Samsung Mobile, que se dan cita en la conferencia mundial de desarrolladores en San Francisco, One UI es la simplificación de la forma como el usuario interactúa con sus dispositivos.

BLU Radio tuvo la oportunidad de probar algunas de las nuevas características que traerá la más reciente actualización de OS de Google, Android Pie, y la novedosa interface llamada One UI, que, al parecer, solo estará disponible para las series premium Galaxy de Samsung: S9, S9+, y Note 9.

Entre lo más llamativo, One UI dejará de mostrarle al usuario lo que no usa frecuentemente o no necesita, ese volumen de opciones que hoy saturan la experiencia y la hacen menos amigable. Un ejemplo: el teclado a la hora de marcar solo mostrará los números, pero si el usuario escribe, aparecerán otros elementos como "agregar", "editar", etc. Eso mismo pasará en las demás apps nativas del teléfono.

Pero la idea de One UI es la de que el usuario "haga foco en lo que realmente importa", para esto, Yoojin Hong, vicepresidente de UI y experiencia de usuario de Samsung, aseguró que se han preocupado por desarrollar un ambiente armonico entre el usuario y el dispositivo que incluye iconografía sencilla, modo dia/noche, reducción de elementos, y opciones de interacción más intuitivas.

Sobre este último, One UI dividirá en tres segmentos en uso de su pantalla: el superior, como "visualizador", títulos, fuentes muy grandes y fotos de contacto amplias. El medio, donde se agrupan las opciones a las que puede acceder el usuario, y el inferior, donde se toman las decisiones. One UI eliminará la actual obligación al usuario de hacer clics por toda la pantalla y lo limita a este sector.

El área inferior recibirá, además, todos los tabs que hoy están en la cabecera de la pantalla, que aparecerán y desaparecerán de acuerdo al momento en el que se encuentre el usuario y que podrá operar 100% al alcance de sus dos pulgares.

Durante la exhibición a periodistas que asisten al SDC18, la sensación es que One UI hace un salto cualitativo en la forma en que nos hemos acostumbrado a ver a Android y nos acerca a un look más Apple. No será un gran cambio en el corazón de las aplicaciones, pero sí de presentacion y eso justo lo que nos gusta a los consumidores: los cambios que son perceptibles.

La noticia no tan buena es que sólo estará disponible para los dispositivos de alta gama de Samsung y no para otras marcas que también usan Android o, incluso, que están actualizadas a Pie.