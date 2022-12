Por esta razón, Colombia no se vería afectada con aumento de precios en Netflix

Lo que parecía una lamentable noticia para los amantes de Netflix parece haber sido un malentendido. A través de un comunicado emitido por la compañía, se notifica a los usuarios del alza en los precios de sus servicios.



“De vez en cuando, los planes y precios de Netflix se ajustan a medida que agregamos más programas y películas de TV exclusivos, introducimos nuevas características de producto y mejoramos la experiencia general de Netflix para ayudar a los miembros a encontrar algo genial para ver incluso más rápido”, se lee.



El anuncio causó revuelo en todos los usuarios por las alzas que, por ejemplo en los Estados Unidos, sería de un dólar, es decir, que la tarifa mensual quedaría fijada en 10.99 dólares y para los Premium en 13.99 dólares.



La buena noticia para los colombianos es que el incremento en los precios no aplican para el país, pues, tal como ocurre con la mayoría de cambios de Netflix, los aumentos son solo para EE.UU., de hecho, en el comunicado emitido se aclara:



“Netflix hoy aumentó sus precios en los EE. UU. y en otros mercados alrededor del mundo. A veces, los planes y precios de Netflix son ajustados para poder agregar más series y películas exclusivas, desarrollar nuevas funcionalidades en la plataforma y encontrar nuevas formas de mejorar la experiencia en general. Los aumentos de precio son específicos para cada mercado y este aumento no influye ni indica un cambio en cualquier otra región”, se comunica.



El anuncio no significa que en el futuro se hagan efectivos otros aumentos para Colombia.



