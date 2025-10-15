Por este error, sus datos más privados quedarán al descubierto: ataque a celulares y computadores

En octubre se celebra el mes de la Concienciación sobre la Ciberseguridad, un periodo crucial para reevaluar y reforzar los hábitos seguros en el entorno al mundo digital. Sin embargo, a pesar de las iniciativas de concientización, muchos usuarios y empresas continúan operando bajo falsas premisas.

Por ejemplo, en Latinoamérica, los riesgos son notorios; una de cada cuatro empresas ha sufrido un ciberataque durante el último año, de acuerdo con registros actualizados de ESET, compañía líder en detección de amenazas digitales.

Por eso, lanzó una advertencia clara. Cualquier persona que utilice servicios en línea es un blanco potencial para los delincuentes y más cuando hay mitos que, en ocasiones, algunos creen y terminan por causar una vulnerabilidad en los dispositivos que usan, como celulares y computadores.

Estos mitos comprometen seriamente la seguridad tanto a nivel personal como corporativo. La realidad, de acuerdo con ESET, es que todos los usuarios pueden ser hackeados o atacados a través de métodos digitales tan simples como un antivirus.



Uno de los mitos más peligrosos es la creencia de que: "No soy un objetivo, porque no tengo nada de valor". Esta subestimación del riesgo lleva a una falsa sensación de seguridad.

Contrario a la creencia de que los ataques solo se dirigen a grandes corporaciones o figuras públicas, la realidad es que “cualquier dato personal es valioso” para los ciberdelincuentes.



Contraseñas y links sospechosos: alarma de ciberseguridad

El robo de información bancaria, credenciales de redes sociales o cuentas de correo electrónico son objetivos primarios. El jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica, Camilo Gutiérrez Amaya, enfatizó que esta mentalidad promueve comportamientos de alto riesgo.

Esto puede ir desde no utilizar la autenticación multifactor, emplear contraseñas débiles o hacer clic en enlaces sospechosos. Estos errores son puertas abiertas al robo de datos, la clonación de tarjetas y hasta la extorsión digital.

Además, las estafas masivas de phishing no discriminan, simulando problemas de entrega de correos o multas gubernamentales inexistentes para engañar a millones de usuarios comunes.



Un antivirus: una capa que debe revisar ante peligros

Otro error común es confiar exclusivamente en las herramientas de protección, creyendo que un antivirus protege contra todo. Aunque es una herramienta de defensa importante, no es una solución integral.

ESET subrayó que vectores de ataque como la ingeniería social, las fallas en los procesos, la mala gestión de privilegios, los ataques a la cadena de suministro o las brechas de visibilidad operativa no son problemas que una solución antivirus pueda resolver por sí sola.

De hecho, recalcan que muchos ataques se aprovechan de debilidades humanas o de credenciales previamente filtradas, escenarios donde el antivirus no puede prevenir la intrusión inicial.



Computadores y celulares: uno de los mitos más polémicos

Los expertos de ESET también desmintieron el mito de que una contraseña, por muy segura que sea, puede "usarse en todo". La reutilización de credenciales facilita el credential stuffing, una técnica automatizada donde los delincuentes prueban combinaciones de correo electrónico y contraseña filtradas en múltiples servicios.

Así, logran acceso inmediato y silencioso si la información coincide. La protección eficaz exige contraseñas únicas y seguras, combinadas con la autenticación multifactor y la supervisión de actividades sospechosas.

Asimismo, existe la falsa seguridad respecto a los dispositivos personales, pues muchos creen que sus teléfonos inteligentes o tabletas están protegidos y que los ataques cibernéticos se limitan a las computadoras.

ESET advirtió que los dispositivos móviles son “objetivos frecuentes de estafas sofisticadas” y el riesgo crece exponencialmente debido a la alta concentración de datos personales, financieros y profesionales que almacenan.

La defensa móvil requiere medidas activas, como el uso de contraseñas seguras, la autenticación multifactor y el cuidado extremo con aplicaciones y enlaces sospechosos. Incluso, se ha documentado la presencia de aplicaciones maliciosas, algunas de ellas utilizadas para distribuir programas espía o spyware.