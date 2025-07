Por nada del mundo use el WhatsApp "falso": su celular puede quedar infectado

Se estima que más de 2.000 millones de personas en el mundo usan WhatsApp actualmente, lo que convierte a esta aplicación de mensajería en una de las más usadas. Aunque cuenta con cifrado extremo y políticas de privacidad, es importante tener cuidado con los virus que, en ocasiones, pasan desapercibidos y pueden convertirse en un dolor de cabeza.

Desde WhatsApp, propiedad de Meta, explican que los malware son un tipo de software que se usa con “intención maliciosa para robar información e interrumpir y dañar dispositivos”. Lo más alarmante es que se puede instalar en un celular o computador sin que la persona se de cuenta.



Nunca instale WhatsApp no oficial o falso

Una de las formas en la que ciberdelincuentes pueden robar toda la información personal de un usuario, como chats, fotos y demás datos privados, es a través del llamado WhatsApp no oficial o falso.

Mujer decepcionada porque WhatsApp tendrá anuncios Foto: IA y AFP

Pero, ¿cómo funciona esto? En términos sencillos, la persona decide instalar en su dispositivo móvil una versión alterna de WhatsApp, es decir, no la original ni la auténtica, que está disponible en Android o iOS. Por eso, por ningún motivo use aplicaciones no oficiales y menos si son una copia.

“(…) Significa que fue desarrollada por terceros y no cumple con nuestras condiciones de servicio. Este tipo de aplicaciones ponen en riesgo la privacidad y la seguridad. Si la usa, no hay garantía de que sus mensajes o datos, como ubicación o archivos que comparta, sean privados y estén seguros”, detalla el centro de soporte de WhatsApp.

Desde la misma empresa de mensajería indican que, si tiene instalada alguna de esas versiones, la elimine de inmediato ya que las aplicaciones descargadas de “fuentes desconocidas pueden infectar” su dispositivo con software malicioso.



Cómo proteger su cuenta de WhatsApp y eliminar un virus desde Android

Mantenga siempre activado Google Play Protect. Para activarlo, WhatsApp recomienda los siguientes pasos:

Toque el ícono del perfil en la parte superior derecha.

Luego, seleccione la opción de Play Protect.

En ajustes, active la opción de analizar las apps con Play Protect.

con Play Protect. No use teléfonos con acceso root.

Restablezca los ajustes de fábrica de su celular.

Cómo proteger su cuenta de WhatsApp y eliminar un virus desde iPhone

Con el sistema de iOS las cosas cambian. La primera y única indicación desde WhatsApp es no usar celulares liberados (no vinculado a ninguna compañía telefónica), pues estos no permiten que la aplicación funcione correctamente y los mensajes no estarán protegidos por el cifrado extremo.

Si algún virus se instaló en su aplicación, deberá restablecer los ajustes de fábrica de su teléfono.