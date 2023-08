Profesores universitarios harán exámenes en papel para evitar copia con ChatGPT

La incursión de la inteligencia artificial en la vida cotidiana de las personas preocupa a los profesores universitarios, quienes han observado que los estudiantes están utilizando chatbots como ChatGPT para copiar en los exámenes que se realizan de manera digital.

Varios profesores en Estados Unidos y Canadá le indicaron a Associated Press que los estudiantes habían copiado y pegado respuestas del chatbot sin modificar ni siquiera una palabra o sin leerlo antes de entregarlo.

"Recibí respuestas que decían: 'Soy solo un modelo de lenguaje de IA, no tengo una opinión al respecto'", detalló Timothy Main, profesor de escritura en el Conestoga College de Canadá a Associated Press, según cita el medio New York Post.

Esta situación llevó a los profesores a tomar medidas para los próximos exámenes, que serán realizados a mano, con el propósito de que los estudiantes no puedan aprovecharse de la inteligencia artificial.

Publicidad

La medida implica que todos los exámenes escritos a mano tendrán un peso mayor en el cálculo final de la nota del semestre.



Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznF

Los estudiantes que están acostumbrados a usar los avances tecnológicos para hacer exámenes tendrán que acostumbrarse a métodos más rudimentarios para tomar exámenes.

Los profesores esperan que esta decisión de realizar evaluaciones en papel ayude a los estudiantes de informática a aprender y comprender los códigos y conceptos que se enseñan en las asignaturas.

No obstante, algunos estudiantes no acogieron bien esta medida, ya que consideran que usar la inteligencia artificial para los estudios no difiere mucho de lo que se hacía hace algunos años cuando se utilizaban ciertas páginas o videos para resumir un texto.

Publicidad

Le puede interesar "El amor en los tiempos digitales en #InteligenciaNoArtificial":