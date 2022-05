Redes actúan como "el quinto dominio de guerra" a través de la desinformación: experto en seguridad

Las redes sociales se han convertido en una fuente de información muy poderosa en todo el mundo. Sin embargo, se ha utilizado como una herramienta para las 'Fake News' que crean pánico social y conflicto frente a las creencias sociales. La periodista Linda Patiño y el experto en seguridad global Joseph Humire hablaron de la importancia de la verificación de lo que se ve o no.

"En parte el tema de verificar una noticia tenemos que redirigir un poco, no solo lo que se está diciendo, si no de dónde viene la información. Yo quiero que este es un proceso muy importante, hay que identificar el emisor y el receptor (...) Yo como periodista tengo que tener una gran responsabilidad de no compartir sin antes hacer una investigación previa. Nunca nos podemos quedar con una sola información", dijo Patiño en Generaciones BLU.

Publicidad

Humira cree que es un tema "muy serio" porque a pesar de ciertos actores políticos influyen, hay muchas potencias que están trabajando con esto, "el quinto dominio de guerra" . Desde la Segunda Guerra Mundial, diferentes países usan herramientas antitéticas a su favor con comunicación estratégica.

"Con lo que pasó en Chile durante las manifestaciones aprendimos era en las redes sociales donde se presentaba tanta violencia. Lo que llama la atención en Colombia es la comunicación tan rápida que había; vi comentarios en japones, se veía muy preparado todo lo que iba a pasar", informó el experto en seguridad.

Por su parte, la periodista Patiño se refirió a la posible regulación de las redes sociales.

"Lo que vemos en redes sociales nos llega a afectar de acuerdo a lo que vemos. Si hablamos o no, seremos criticados. Me preocupa que entidades se metan a tratar de regular este discurso", finalizó.