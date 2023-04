¿Se asustó? Elon Musk cambió el icono de Twitter por una imagen de Doge

Sorprendidos estuvieron este lunes, 3 de abril, los " usuarios de Twitter cuando entraron y vieron la imagen del popular meme Doge como principal, pues fue Elon Musk el que tomó la decisión de hacer este cambio.

"Es una foto vieja", fue la publicación en la que Elon Musk reportó que Doge se debía a él y alguna decisión que se tomó en las últimas horas en la gigante del pajarito azul.

¿La razón? Al parecer, según medios en Estados Unidos, se debe a que Elon Musk podría afrontar una fuerte demanda de 258 billones de dólares por parte de autoridades por su papel en "ejecutar un esquema piramidal" para defraudar a los inversores con Dogecoin, un valor no registrado.

"¿Es eso lo que es el perrito para un twitter en la esquina superior izquierda del escritorio?"; "y ahora ha colocado el arte Doge en la parte superior del menú en la pantalla de la computadora portátil"; "Por qué hay un perrito en mi Twitter? En Cheems o Doge? Who let the dogs out?", son algunos comentarios que generó esta curiosa situación.

¿Cae Twitter en manos del magnate Elon Musk?

El magnate Elon Musk, propietario único de Twitter, aseguró en una nota interna a sus empleados que el valor de la empresa ha caído a los 20.000 millones de dólares, menos de la mitad de los 44.000 que él pagó en su compra el pasado octubre.

En la nota enviada por correo electrónico, que ha sido consultada por varios medios estadounidenses como el Wall Street Journal o el New York Times, Musk dice que Twitter se está "transformando a tal rapidez" que puede ser ahora considerada como "una start-up a la inversa".

La afirmación de Musk aparece en esta carta, que data del pasado viernes, enviada con el fin primero de explicar a los empleados un programa de compensación en acciones, que estarían calculadas de acuerdo con el nuevo valor de la empresa.

Musk no ha respondido a las llamadas de ningún medio para pronunciarse al respecto, y la compañía ha contestado con emojis a las peticiones de confirmación.

El multimillonario, que desde su llegada a Twitter ha reducido a casi un cuarto su personal y ha vendido gran parte del mobiliario de la sede central de San Francisco, no ha podido evitar perder una gran cantidad de anunciantes, fuente principal de ingresos de la compañía, y tampoco su nuevo "Twitter Blue" de pago parece haber mejorado las cosas.

