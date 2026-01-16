Se cae X a nivel mundial: usuarios reportan múltiples problemas con la aplicación

En horas de la mañana de este viernes 16 de enero, usuarios comenzaron a reportar problemas para hacer trinos en la red social X, la famosa aplicación del magnate, Elon Musk.

X (anteriormente Twitter) es un microblog que permite a las personas publicar mensajes más cortos y con menos texto. Los usuarios de esta red social pueden publicar sus tweets en múltiples dispositivos y plataformas. Esto incluye dispositivos iPhone, Android, y computadoras tradicionales, pero estos no está siendo posible debido a una caída a nivel mundial de los servidores.

Según Downdetector, plataforma en línea que informa sobre el estado de servicios digitales (redes sociales, internet, banca, juegos y más) la app presenta problemas como:



Conexión de servidor: en un 55 %

App: en un 32 %

Feed: en un 13 %

Pasadas las 9:30 a. m. el sitio de monitoreo comenzó a reportar la caída de X. En Colombia, según el mapa de fallos y problemas notificados, estos son los lugares en los que la app no funciona:

Mapa de calor de las fallas. Foto: captura de pantalla Downdetector.

Barranquilla

Bogotá

Cartagena

Sincelejo

Medellín

Bucaramanga

Manizales

Cali

El mapa de calor muestra dónde se concentran los informes de problemas enviados por los usuarios durante las últimas 24 horas. Downdetector aclara que es normal que algunos problemas se comuniquen a lo largo del día. “Solo informa de un incidente cuando la cantidad de informes de problemas es significativamente mayor que el volumen típico para esa hora del día”.



De igual forma, el servicio Pro de la red social también está teniendo dificultades, reportaron usuarios que a diario usan el servicio.