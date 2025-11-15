Robot humanoide con IA pierde el control y se desploma en pleno escenario: quedó en video

La presentación de un ambicioso avance tecnológico en Rusia terminó convirtiéndose en una escena que pocos esperaban. En medio de una demostración que prometía marcar un hito en el desarrollo de la robótica, AIdol, el primer robot humanoide con inteligencia artificial creado en ese país, protagonizó un momento incómodo al caer al suelo frente a la prensa.

El episodio ocurrió en el Centro de Congresos Yarovit Hall, en Moscú, durante un evento convocado por la empresa Idol Robotics, donde cerca de 50 periodistas se dieron cita para conocer al prototipo. La jornada comenzó con un ambiente cargado de expectativa, acompañado por la icónica música de la película Rocky.

El plan era que AIdol caminara sobre el escenario para mostrar su nivel de autonomía. No obstante, apenas alcanzó a dar unos pasos antes de perder el equilibrio y desplomarse abruptamente.

Las imágenes, que ya circulan ampliamente en redes sociales muestran la inesperada caída y el desconcierto del público. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue solo la falla, sino la reacción del equipo técnico: varios asistentes corrieron para retirar al robot, primero intentando arrastrarlo fuera del escenario y luego tratando de cubrirlo con una cortina negra, un intento por ocultar lo sucedido que terminó siendo igualmente caótico.



Este es el video:

Dimitri Filonov, editor jefe de Edinorog Media y testigo del momento, contó a The New York Times que tras el impacto se produjo un silencio incómodo, seguido de aplausos que parecían más un gesto de solidaridad que de celebración.

Frente al revuelo que generó el incidente, Vladimir Vitukhin, director ejecutivo de la compañía, explicó que la caída se debió a problemas de calibración y a condiciones de iluminación no previstas, restando importancia al tropiezo tecnológico. Según información divulgada tras el evento, AIdol opera con una batería de 48 voltios capaz de mantenerlo funcionando hasta seis horas continuas.