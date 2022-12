Spotify revela la lista de canciones que serán tendencia este Halloween

La plataforma de música publicó el listado de las canciones más escuchadas en los últimos tres años durante la época de Halloween.

‘Thriller’, de Michael Jackson, continúa encabezando la lista seguida por el éxito de los años ochenta ‘Ghostbusters’, de Ray Parker Jr., y ‘Monster Mash’ de Bobby Pickett & The Crypt-Kickers.

En la lista también aparece Ozzy Osbourne con ‘Bark at the Moon’, y los icónicos Rolling Stones con ‘Sympathy for The Devil’.

Este es el top de las canciones más escuchadas desde hace tres años en todo el mundo:

Michael Jackson - Thriller Ray Parker, Jr. - Ghostbusters Bobby "Boris" Pickett & The Crypt-Kickers - Monster Mash Blue Öyster Cult - (Don't Fear) The Reaper AC/DC - Highway to Hell The Citizens of Halloween - This Is Halloween Warren Zevon - Werewolves Of London Rockwell - Somebody's Watching Me DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince - A Nightmare on My Street Santana - Black Magic Woman

Además, la plataforma reveló un top de los países que más celebran Halloween en todo el mundo