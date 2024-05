Anabel Arias es integrante de la Federación de Consumidores y Usuarios e hizo una alerta por las políticas de privacidad de la aplicación Temu, especializada en comercio electrónico. Presentó una denuncia contra esta app por incumplimiento de la normativa europea de protección al consumidor; en colaboración con otras 17 organizaciones europeas y su equipo ha identificado cuatro aspectos en los que Temu estaría incumpliendo con la ley, según explicó.

Uno de los aspectos denunciados es la falta de trazabilidad en los datos que se toman de los usuarios. De acuerdo con Arias, la normativa europea exige “transparencia y claridad en cómo se utilizan estos datos” para recomendar contenido o productos. Aunque Amazon también está sujeto a esta normativa, es probable que cumpla de una manera más efectiva debido a su mayor tiempo de implementación, recalcó.

“¿Qué quiero decir con esto? Que si a la hora de que Temu recomiende un contenido, un producto a un determinado usuario para comprar, el usuario pueda entender por qué se está haciendo esa recomendación”, puntualizó.

Otro aspecto denunciado es el uso de los llamados patrones oscuros, que son técnicas utilizadas por las plataformas para “manipular a los usuarios y fomentar el consumo excesivo”. En el caso de Temu, precisó Arias, se detectó que aumenta los precios cuando un usuario hace clic en un mismo producto varias veces, lo cual dijo que no era correcto.

“La denuncia está, principalmente, basada en la Ley de Servicios Digitales y lo que denunciamos son cuatro cuestiones que tienen que ver con la falta de trazabilidad que, básicamente, no ponen la información de los vendedores con la utilización de los patrones oscuros, que son aquellas actividades o interfaces que utilizan las plataformas para manipular a una persona consumidora a comprar más, por ejemplo, en este caso y sí es que hemos detectado que Temu estos patrones, ha aumentando los precios cuando una persona usuaria cliquee más de una vez en un mismo producto. Entonces, ahí hay una cuestión no solamente del dato de que se está clickando más de una vez, sino que también está el patrón oscuro porque se está aumentando el precio de un mismo producto”, señaló.

A esto se suma, según dijo, que es difícil deshacerse de la cuenta una vez generada. Entonces esto representa “una técnica de manipulación para evitar que las personas” no solamente estén más tiempo en la plataforma, sino que no puedan irse cuando toman la decisión de que no quieren estar más en Temu.

“Otra cosa que también denunciamos es la falta de transparencia u capacidad de los sistemas de recomendación. Como decía esta ley, lo que pide a las plataformas es que expliquen cómo toman estos datos y cómo los utilizan para recomendar contenido”, detalló.