Todo listo para la subasta del 5G en Colombia: mintic entrega detalles del proceso

Este miércoles 20 de diciembre se define el futuro del 5G en Colombia. Claro, la alianza temporal Movistar-Tigo, Wom y Telecall competirán en una subasta para quedarse con el uso del espectro. El ministro de las Tic, Mauricio Lizcano, inauguró el proceso en el que los operadores ingresarán a las 9:00 de la mañana al ‘búnker’ dispuesto en Maloka para que durante todo el día se defina el futuro de esa tecnología en el país.

“Todo eso fue un trabajo enorme que tuvimos que hacer para llegar al día de hoy. También informamos que tuvimos dos meses y medio de comentarios de parte de la ciudadanía y de los operadores de esos comentarios de la ciudadanía, los operadores respondimos 500 inquietudes que entregamos al país. Tuvimos además de esto un concepto favorable de la SIC, de la abogacía de la competencia, donde atendimos la mayoría de sus recomendaciones, no eran obligatorias, pero sí tenemos la aprobación de la SIC para realizar este proceso. Tuvimos acompañamiento de la Contraloría General, la Procuraduría General de la República, donde también se atendieron todas inquietudes y tuvimos acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, donde también tuvimos inquietudes, es decir, tuvimos acompañamiento de todos los organismos de control, quienes además van a estar presentes hoy en el cerebro de la subasta”, dijo Lizcano.

El Ministerio de las Tic espera con esta nueva tecnología conectar más de 2.400 escuelas, la conectividad de las vías principales, algunas zonas despobladas.

Se subastarán cuatro bloques de 800 MHz cada uno, se empieza en 318.000 millones cada uno de los bloques. También habrá subastas remanentes en la banda de 1900 MHz, en la banda de 700 MHz, en la banda de AWS extendida y en la 2500 MHz.

Publicidad

En la banda de 700 MHz se subastarán 10 MHz. El precio mínimo de reserva es de 511.000 millones. En la banda de 1900, donde se tiene un bloque de 10 MHz, el precio mínimo de reserva es de 295.000 millones. En los tres bloques de banda de AWS extendida, cada uno va a ser de 10 MHz, el precio de reserva es por bloque de 295.000 millones. El total es de 800.000 millones de pesos. En la banda de 2500, en el que se va a subastar tres bloques de 10 MHz cada uno, el bloque mínimo es de 156.000 millones de pesos para un total de 468.000 millones de pesos.

“Es decir, si adjudicáramos todo el día de hoy con un precio mínimo, el recaudo para el Gobierno es de 3.3 billones de pesos. Es una subasta de 3.3 billones de pesos, lo que la mitad más o menos de estos recursos van a entrar al fisco en recursos líquidos, la otra mitad van a ser en obligaciones de hacer, es decir, en despliegue de infraestructura. Esto obviamente puede subir o puede bajar dependiendo del apetito que tengan las empresas por subastar todos o cada uno de los bloques o por el aumento que se haga en cada uno, de estos bloques”, aseguró el ministro.

El Ministerio de las Tic calcula que en los próximos dos años los operadores tendrán que invertir entre 2 y 3 billones de pesos en despliegue de infraestructura, para un total de 5 billones de pesos en los próximos años.

Publicidad

Las fuerzas militares ya revisaron el ‘bunker’ en el que se llevará a cabo el proceso para que no exista ningún tipo de micrófonos, comunicaciones o elemento extraño que pudiera dañar el buen desempeño de la subasta.

“Los operadores entran a este sitio sin celulares, sin tablets, sin teléfonos inteligentes, sin ningún dispositivo que les permita comunicación con el exterior. Ellos entran a los cubículos de ahí no pueden salir hasta que termine la subasta, no pueden tener comunicación ni hacia el exterior, ni entre ellos, para evitar cualquier tipo de colusión. Ellos están ahí todo el día, se les entrega el desayuno, la comida, tienen su nevera, tienen su baño en cada uno de los cubículos. Todos los cubículos están totalmente monitoreados por señal interna de comunicaciones y tenemos inhibidores de señal alrededor hoy de Maloka”, dijo Lizcano.

La subasta funcionará de la siguiente manera: A las 9 de la mañana se inicia la subasta con el bloque de 3.500 MHz, cada media hora se inicia una ronda de subasta . Hay 15 minutos de descanso y se inicia una segunda ronda de subasta. No se tiene definido cuántas rondas hayan. Una ronda puede tener un ganador, pero los operadores pueden ofertar hasta tantas veces quieran ofertar hasta que finalmente no hayan más ofertas y se cierran las rondas. Una vez termine la ronda de 3.500, seguirá la de 700 MHz, a la de 1.900 MHz, a la AWS y la de 2.500 MHz. No se tiene una hora estimada de finalización de subasta.

Le puede interesar: