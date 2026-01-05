Un robot que cocina, lava y dobla la ropa: la apuesta de LG para un hogar sin tareas domésticas

En el CES 2026, la feria de tecnología más importante del mundo, LG Electronics presentó oficialmente LG CLOiD, un robot doméstico impulsado por inteligencia artificial que busca hacerse cargo de actividades como cocinar, lavar y organizar la ropa, todo de forma autónoma y conectada.

El dispositivo encarna el concepto de “Hogar sin Tareas” o Zero Labor Home, una idea que combina robótica avanzada, electrodomésticos inteligentes e IA física. Durante las demostraciones en el CES 2026, el robot fue visto preparando el desayuno, iniciando ciclos de lavado cuando la casa queda vacía y doblando la ropa una vez termina el secado, todo mientras coordina los electrodomésticos conectados del hogar.

El robot cuenta con una estructura diseñada para convivir en espacios reales: una cabeza que funciona como centro móvil de inteligencia artificial, un torso ajustable con dos brazos articulados y una base con ruedas que se desplaza de manera autónoma. Cada brazo tiene siete grados de libertad y manos con cinco dedos independientes, lo que le permite manipular objetos con precisión, desde utensilios de cocina hasta prendas de vestir.

Uno de los diferenciales de LG CLOiD está en su cerebro tecnológico. El robot integra modelos avanzados de IA basada en visión y lenguaje que le permiten entender lo que ve, interpretar órdenes habladas y convertir esa información en acciones físicas concretas. En la práctica, esto significa que CLOiD puede reconocer electrodomésticos, comprender rutinas del hogar y anticiparse a las necesidades del usuario.



La integración con el ecosistema ThinQ de LG es clave en esta propuesta. CLOiD no funciona como un dispositivo aislado, sino como un orquestador del hogar conectado, capaz de coordinar refrigeradores, hornos, lavadoras y otros equipos inteligentes desde un solo punto, aprendiendo con el tiempo los hábitos de quienes viven en la casa.

Junto al robot, LG también presentó AXIUM, su nueva línea de actuadores robóticos, considerados uno de los componentes más críticos en la robótica moderna. Estos actuadores, más compactos y eficientes, son los encargados de dar movimiento y precisión a los brazos y manos del robot, y forman parte de la estrategia de la compañía para liderar la llamada era de la “IA física”.

Con LG CLOiD, la compañía surcoreana deja claro que el futuro del hogar inteligente va más allá de electrodomésticos conectados. La apuesta es por asistentes robóticos capaces de interactuar de forma natural con las personas y liberar tiempo para lo que realmente importa. Una visión que, desde Las Vegas, empieza a mostrar cómo podría ser la vida cotidiana en los hogares impulsados por inteligencia artificial.