Alfredo Arias y la dura situación que enfrentó en Cali: “Se me paralizó el mundo”

Alfredo Arias regresa al Deportivo Cali como director deportivo, luego de su salida del Deportivo Independiente Medellín. En entrevista a su arribo al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón habló sobre su regreso a Colombia y los desafíos que enfrentará en su segundo ciclo al frente de los 'azucareros'.

"Feliz, comprometido me siento y honrado porque muchos amigos hayan llamado y pensado que yo podía dar una mano en un momento que todos tenemos que estar juntos en Cali e ir partido a partido", mencionó Arias.

Arias expresó su satisfacción y honor por haber sido llamado para regresar al Deportivo Cali en un momento de crisis. Aunque reconoce que la situación actual del equipo es muy diferente a la de su primer ciclo, Arias se mostró comprometido a trabajar partido a partido para ayudar al club a alcanzar la posición que debe estar.

"Nunca las situaciones son iguales ni en el día a día de una vida de una persona y como dije anteriormente de, yo me replantee más que nada el sentido de por qué me llamaba tanta gente. Sinceramente, me honra y me hace estar más agradecido, si viniendo puedo aportar en algo, tenemos que estar", mencionó.

Publicidad

La dura experiencia que vivió en Cali

El uruguayo contó la dura situación que vivió al vivir la pandemia del COVID-19 en Colombia y las manifestaciones que se dieron en Cali durante el paro nacional, hechos que lo marcaron, según él.

Acá hay una situación que claro, que no entienden porque son muy jóvenes. Pero yo a los 61 años enfrenté una situación que yo no sabía si el mundo seguía se paralizó de de golpe alrededor míos, sin familia, sin amigos, sin nada que ver en un departamento acá en Cali, que seguramente le pasó a mucha gente indicó Arias.

Y agregó, "Y mi experiencia ahí y para mí fue marcadora esa situación. Yo no sabía si volvía a ver más en familia, porque todo el mundo decía que y más a mi edad y a mí. Hubo gente que realmente me cuidó, que me llevaba la comida a la puerta, que me cuidaba el día a día y después en las manifestaciones pasó lo mismo. Es momento de que yo si soy agradecido"

Publicidad

Aunque no podrá ejercer como director técnico hasta 2025 debido a la reglamentación, Arias explicó que entrenará al equipo de manera normal y contará con la asistencia de Sergio Herrera y Juan Manuel Lopez. Además, destacó la importancia de la unidad y el apoyo de los hinchas en esta difícil situación.

El uruguayo mencionó el reciente partido contra el Deportivo Independiente Medellín, destacando el buen desempeño del Deportivo Cali a pesar de la derrota. Arias afirmó que el equipo mereció más y que seguirán trabajando para demostrar su valía.

El regreso de Alfredo Arias al Deportivo Cali ha generado expectativas y se espera que su experiencia y liderazgo sean clave para alcanzar los objetivos del club. El próximo partido será clave para evaluar el desempeño del equipo bajo la dirección de Arias.

Escuche la entrevista completa