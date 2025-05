Caso UNGRD: presidente de Cámara pide suspender a Carlos Ramón González del Partido Verde

El escándalo que envuelve a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sigue generando tensiones al interior del Partido Verde. Tras la decisión de suspender del partido a la exconsejera presidencial Sandra Ortiz y al expresidente del Senado, Iván Name, por cuenta de las medidas de aseguramiento que enfrentan, el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, hizo un llamado público para que esa misma medida se aplique al exdirector del Dapre Carlos Ramón González.

Durante una entrevista en Mañanas Blu con Camila Zuluaga, Salamanca, uno de los líderes más visibles del Partido Verde y actual presidente de la Cámara, aseguró que el partido debe ser coherente y aplicar el mismo rasero a todos los militantes implicados en este escándalo .

“Solicitamos que la decisión cobijara también al doctor Carlos Ramón, toda vez que para poder adelantar su defensa, es mejor que lo haga como ciudadano y no como militante del Partido Verde”, afirmó Salamanca, recordando que la imputación contra González se conoció después de la reunión en la que se decidió la suspensión de Ortiz y Name. Ante la pregunta de por qué no se tomó esa decisión en conjunto, Salamanca aclaró que no sabría decirlo, pues se trató de un comunicado emitido por la dirección del partido, y que hasta el momento no han recibido una respuesta oficial a la solicitud de ampliar la suspensión.

Además, también habló sobre como las supuestas ayudas económicas de González a campañas políticas dentro del Verde. “Por lo menos yo no tengo conocimiento de esa afirmación. Es la primera vez que lo escucho”, respondió ante la insistencia sobre si alguna vez oyó rumores de que González prestara dinero a miembros del partido.

Salamanca también aclaró cuál ha sido su relación con Carlos Ramón González. Explicó que ambos compartieron espacios como codirectores, pero desde líneas políticas distintas.

La entrevista cobró mayor fuerza cuando se recordó la audiencia judicial en la que Sandra Ortiz calificó a González como “el dueño del partido”. “El dueño del partido son los ciudadanos que nos han puesto en donde estamos. Aquí las decisiones se han tomado colectivamente y desde la diferencia”, dijo.