Aeropuerto de Miami reduce a tres segundos la revisión de pasaportes con tecnología biométrica

El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) puso en marcha este mes el que es considerado el mayor sistema biométrico de control automatizado de pasaportes en Estados Unidos, con el que busca reforzar la seguridad y reducir a solo tres segundos el tiempo de procesamiento para ciudadanos estadounidenses.

La instalación está compuesta por doce módulos biométricos ubicados en los pasillos D, E y J de control migratorio. En estos puntos se captura y verifica automáticamente la imagen del viajero contra los registros del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en cuestión de segundos, siempre bajo la supervisión de los agentes.

El MIA, uno de los aeropuertos internacionales más transitados del país y puerta principal hacia América Latina y el Caribe, se convierte así en la terminal con el despliegue individual más grande de este tipo de tecnología, que opera mediante la plataforma SITA Smart Path.

La implementación forma parte de la iniciativa Enhanced Passenger Processing (EPP) del CBP, orientada a digitalizar y agilizar el ingreso internacional en los aeropuertos más concurridos de Estados Unidos.



Aeropuerto Miami Foto: AFP

Según explicó en un comunicado Daniel Alonso, funcionario del CBP, esta tecnología permite fronteras más eficientes y seguras, además de ofrecer una experiencia más fluida a los viajeros.

Los equipos son móviles, inalámbricos y pueden reubicarse de acuerdo con el flujo de pasajeros, lo que contribuirá a mejorar la gestión de los tiempos de espera.

Publicidad

La modernización se produce en un contexto en el que Norteamérica lidera la adopción de identidad digital en la aviación: el 53 % de las aerolíneas ya invierte en tecnologías biométricas y casi el 60 % de los aeropuertos ha incorporado soluciones sin contacto.

El lanzamiento también se alinea con el plan de renovación del aeropuerto, que contempla una inversión de 9.000 millones de dólares.

El MIA es el aeropuerto con mayor volumen de carga internacional de Estados Unidos y el segundo con más pasajeros internacionales. Además, es un motor económico clave para Florida, al generar 181.000 millones de dólares anuales y recibir cerca del 60 % de los visitantes internacionales del estado.