Colombiana en EE. UU. alerta sobre nuevo modus operandi para agredir a mujeres en Miami

Una ciudadana colombiana encendió las alarmas tras denunciar en redes sociales un presunto nuevo modus operandi utilizado para agredir a mujeres jóvenes en Miami, Florida. Según su testimonio, el incidente ocurrió el pasado 9 de octubre en el estacionamiento de un establecimiento, cuando un desconocido se le acercó para entregarle una flor.

De acuerdo con su relato, la mujer acababa de salir de su vehículo y se encontraba en una videollamada con su novio cuando recibió el obsequio. Minutos después, al volver a su automóvil y continuar su trayecto, comenzó a sentirse mal.

“Yo no la ingreso al carro, no la huelo, pero con el hecho de tocarla ya la droga se impregna. Empiezo a manejar y se me empiezan a ir las luces. Veo a un carro negro que me está siguiendo. Gracias a Dios mi historia no terminó diferente, y pude llegar a tiempo para normalizarme”, relató.

#INCREÍBLE 😱 Una joven colombiana residente en Miami (USA) contó en redes sociales la amarga experiencia por la que pasó mientras se subía a su vehículo. En su denuncia, la mujer invita a otras personas a tener mucho cuidado al momento de tomar objetos extraños dejados por ahí. pic.twitter.com/SQHAhjtnlf — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 10, 2025

Aunque la víctima no precisó si se sometió a un examen toxicológico para identificar la posible sustancia utilizada, este tipo de pruebas suelen realizarse en laboratorios clínicos mediante muestras de orina, sangre, saliva o cabello, dependiendo del tipo de droga a detectar.



El caso genera preocupación por la presunta utilización de sustancias químicas para inmovilizar o desorientar a las víctimas, una táctica que ha sido denunciada en otras partes del mundo. Además, el hecho ocurre en un contexto de alta afluencia turística en Miami durante 2024, según datos del Greater Miami Convention & Visitors Bureau (GMCVB), que reporta un incremento de visitantes internacionales en la ciudad.

Autoridades locales no se han pronunciado oficialmente sobre este caso, pero el llamado de la mujer ha generado una ola de advertencias en redes sociales.