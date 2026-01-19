Anato reporta un aumento del 5.4 % en la venta de tiquetes hacia Colombia

La venta de tiquetes aéreos hacia Colombia registró un crecimiento del 5,4 % durante el último cuarto trimestre del año, en comparación con el mismo lapso de 2024, reflejando una recuperación sostenida del turismo internacional. En total, se comercializaron 328.406 tiquetes, según cifras del sector.

Estados Unidos se mantiene como el principal país de origen de los viajeros que llegan a Colombia, con una participación del 35,5 % del total de ventas. Le siguen México, con el 8,7 %, y Brasil, con el 7,9 %, mercados que en conjunto representan más de la mitad de los tiquetes vendidos hacia el país.

En cuanto a los destinos más demandados, Bogotá lidera como principal puerta de entrada, con 112.000 tiquetes vendidos, seguida por Medellín, con 65.344, y Cartagena, con 62.236. Estas tres ciudades concentraron cerca del 80 % del total de llegadas aéreas a Colombia entre octubre y diciembre de 2025.

Desde el sector turístico, Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de Anato, destacó que este comportamiento refleja una mayor confianza de los viajeros internacionales y un fortalecimiento de la conectividad aérea hacia el país.



Además de los principales destinos, se evidenció un crecimiento en ciudades como Cúcuta y San Andrés, esta última impulsada especialmente por el aumento de viajeros provenientes de Brasil y Chile, mercados que representaron el 37,4 % de la participación hacia ese destino.

Los resultados confirman una tendencia positiva para el turismo en Colombia, que continúa posicionándose como un destino atractivo en la región y fortalece su oferta de cara a este año 2026.