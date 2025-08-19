Publicidad

Bogotá vivirá una histórica ceremonia japonesa con un atún gigante

El evento reunirá a 160 comensales en una experiencia de tres horas que combinará gastronomía, cultura y sostenibilidad.

Expertos en Ronqueo hacen una demostración de su oficio en España
Foto: AFP
Por: Fredy Leonardo Daza
|
Actualizado: agosto 19, 2025 10:02 p. m.

El próximo 27 de agosto, Bogotá será escenario de una tradición milenaria japonesa: el Ronqueo, ceremonia en la que se realiza el corte de un atún bluefin de más de 300 kilogramos traído desde el mar Balear, en España.

El evento reunirá a 160 comensales en una experiencia de tres horas que combinará gastronomía, cultura y sostenibilidad. Durante la noche se servirá un menú degustación de nueve pasos, diseñado para resaltar las distintas texturas y sabores del atún.

¿Qué es el Ronqueo?

El nombre proviene del sonido del cuchillo al rozar la espina dorsal del pescado. En esta ceremonia, los chefs realizan el corte del atún explicando al público las características de cada pieza, los maridajes ideales y datos sobre su preparación.

El ejemplar protagonista pertenece a Balfegó, empresa reconocida en Europa por su certificación AENOR, que garantiza prácticas responsables de pesca y trazabilidad completa del producto.

Atún capturado durante la "Almadraba" (pesca del atún) es llevado al muelle en Barbate, sur de España
Foto: AFP

El menú, aún en secreto, incluirá creaciones de los chefs Brulee Leira, José David Pérez, Víctor Betancourt e Isaí Flores, quienes rendirán homenaje al atún con una mezcla de técnicas japonesas y toques modernos. La experiencia estará acompañada de música en vivo y bebidas seleccionadas para complementar cada plato.

Detalles del evento Ronqueo en Bogotá

  • Fecha y hora: 27 de agosto, 7:00 p. m.
  • Duración: 3 horas
  • Lugar: Bogotá (espacio cerrado con capacidad para 160 personas).
  • Precio: $500.000 (salón principal) y $350.000 (otras ubicaciones).
  • Reservas: 321 755 6108.

Con esta actividad, Bogotá se suma a las ciudades del mundo que han adoptado el Ronqueo como un espectáculo gastronómico y cultural único.

