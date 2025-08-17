Conozca la casa "voltía", primera edifición al revés del Atlántico

Publicidad

Es una casa que cuenta con una inclinación de 180 grados y en donde todo parece estar al revés.

Casa voltía.
Por: Kevian Gómez Diazgranados
|
Actualizado: agosto 17, 2025 05:38 p. m.

En el municipio de Juan de Acosta, en el departamento del Atlántico, se construyó la primera casa al revés de la región Caribe. Se llama La Casa Voltiá, y es un nuevo atractivo turístico en la carretera entre Barranquilla y Cartagena.

Sobre la Casa Voltiá

Es una casa que cuenta con una inclinación de 180 grados y en donde todo parece estar al revés. Su estructura da la sensación de que todo está invertido. Describen a este nuevo destino turístico como un atractivo "insta-génico", diseñado para ser fotografiado y compartido en las redes sociales.

¿Cómo llegar?

Está en el kilómetro 65 de la autopista al mar, justo al frente a la entrada que conecta con Mahates, Bolívar.

Horarios y precios

La Casa Voltiá abre todos los días de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

La entrada tiene un costo de 20.000 pesos.

Además de esta casa, en Colombia otra atracción similar y es La Casa al Revés de Guatavita, la cual se encuentra a 50 kilómetros de la ciudad de Bogotá y también es un destino turístico popular para tomar fotos que desafían la gravedad.

