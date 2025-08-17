Conozca la casa "voltía", primera edifición al revés del Atlántico

En el municipio de Juan de Acosta, en el departamento del Atlántico, se construyó la primera casa al revés de la región Caribe. Se llama La Casa Voltiá, y es un nuevo atractivo turístico en la carretera entre Barranquilla y Cartagena.



Sobre la Casa Voltiá

Es una casa que cuenta con una inclinación de 180 grados y en donde todo parece estar al revés. Su estructura da la sensación de que todo está invertido. Describen a este nuevo destino turístico como un atractivo "insta-génico", diseñado para ser fotografiado y compartido en las redes sociales.



¿Cómo llegar?

Está en el kilómetro 65 de la autopista al mar, justo al frente a la entrada que conecta con Mahates, Bolívar.



Horarios y precios

La Casa Voltiá abre todos los días de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

La entrada tiene un costo de 20.000 pesos.

Publicidad

Además de esta casa, en Colombia otra atracción similar y es La Casa al Revés de Guatavita, la cual se encuentra a 50 kilómetros de la ciudad de Bogotá y también es un destino turístico popular para tomar fotos que desafían la gravedad.