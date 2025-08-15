Precandidato Fajardo debió prestar camioneta para movilizarse en campaña por Barranquilla

En medio de su correría política por la capital del Atlántico, donde ha estado visitando sectores como la Ciudadela 20 de julio y el mercado de Barranquillita, el precandidato presidencial Sergio Fajardo sostuvo que se ha visto en la necesidad de prestar una camioneta para poder trasladar a los policías que le brindan acompañamiento durante su campaña en la ciudad.

Fajardo aseguró que si bien siempre se ha sentido seguro por el apoyo de la Policía, la debilidad está en la UNP que en estos momentos solo le está brindando protección con una camioneta y un conductor.

"Resulta que hay un carro en el que yo voy, pero ya después no hay más carros. Entonces, tengo una amiga que tiene su carro y ella va llevando los policías, porque no hay carros para llevarlos. ¿Cómo le parece que una persona está llevando los policías? Pues, de buena fe, ella los lleva y los policías van, pero necesitamos por lo menos dos carros. ¿Es mucho pedir?", cuestionó.

Por otro lado, Fajardo se mostró discreto frente a la propuesta de algunos líderes de la derecha de unirse en torno a un solo candidato, pues plantea esperar hasta diciembre para revisar lo que podría darse en el 2026, una vez se decante la lista de aspirantes.

"Yo represento una forma de la política y mi posición es muy sencilla: ir para adelante. Ni para atrás ni para quedarnos donde estamos. Hay un montón de personas que son candidatos y candidatas, montones. Muchos de esos tienen aspiraciones para otras cosas y, entonces, yo he dicho que en diciembre hablamos y vemos quién está en qué, por ahora estoy concentrado. Yo voy para adelante", expresó.

Por otro lado, Fajardo se mostró discreto frente a la propuesta de algunos líderes de la derecha de unirse en torno a un solo candidato, pues plantea esperar hasta diciembre para revisar lo que podría darse en el 2026, una vez se decante la lista de aspirantes. #VocesySonidos pic.twitter.com/nF8A2RG7NU — Blu Caribe (@BLUCaribe) August 15, 2025