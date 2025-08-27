Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú lanzan estrategia conjunta para atraer más turistas

El lanzamiento oficial se realizó en la Cámara de Comercio de Bogotá, donde autoridades de turismo de los cuatro países presentaron la plataforma digital Caminos Andinos. En ella se reúnen 16 rutas y 42 destinos que van desde atractivos mundialmente conocidos hasta joyas ocultas que aún no aparecen en las guías de viaje.

La idea es ofrecer la subregión andina como un multidestino integrado, donde el visitante pueda recorrer diferentes países en un mismo viaje y encontrar experiencias que combinan cultura, gastronomía, naturaleza y artesanías. La plataforma también ofrece datos prácticos para los viajeros: desde cómo llegar a cada destino hasta qué moneda se usa y cuál es la mejor época del año para visitarlo.

El viceministro (e) de Turismo, Jhon Alexander Ramos, aseguró que Colombia cuenta con una estrategia turística que permitió que el año pasado ingresaran 6,9 millones de turistas internacionales al país, lo que representó 10.000 millones de dólares en divisas por turismo, superiores a las del carbón y otros productos tradicionales.

“Caminos Andinos, en el marco de esta estrategia que estamos desarrollando en conjunto con Perú, Ecuador y Bolivia, se constituye en una herramienta mediante la cual estamos implementando una estrategia conjunta para promocionar destinos que nos permitan alargar las estadías en nuestros países, atraer turistas de largo trayecto —es decir, visitantes que provienen de otros continentes y que no se limitan a un solo país— y, especialmente, fortalecer también los flujos entre los países de la Comunidad Andina”, indicó el viceministro.

Asimismo, en medio de la polémica por las vigencias futuras y las concesiones viales, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, afirmó que este tipo de estrategias son necesarias para fortalecer el turismo, a través de una unión donde garantizar el transporte es lo primordial.

“Es una estrategia dentro de la Comunidad Andina de Naciones —Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia—, una comunidad que debe hacer esfuerzos por acelerar la cooperación en materia de ampliación de rutas aéreas, promoción de nuevos destinos turísticos y mayor conectividad entre nosotros a través de la aviación. Pero también necesitamos más capacidad para atraer turistas, por ejemplo, de Europa o del resto de América. Entonces, es una estrategia para unirnos como Comunidad Andina y, al mismo tiempo, para generar programas y proyectos de turismo sostenible con mayor cobertura de rutas”, declaró Rojas.

El 80 % de las empresas del sector son pequeñas y medianas, lo que significa que son miles de guías, emprendedores y familias que dependen directamente de esta actividad. Según cifras recientes, el turismo genera unos 3,8 millones de empleos en los países andinos y representa, en promedio, el 2% de su PIB. Solo en 2024, la región recibió alrededor de 11,6 millones de visitantes extranjeros, una cifra que los gobiernos esperan incrementar con iniciativas como esta.