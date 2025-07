Colombia desafía pronósticos de turismo globales y se posiciona como un destino predilecto

En un panorama económico global marcado por la incertidumbre y un crecimiento estancado, Colombia emerge como un faro de resiliencia y dinamismo, especialmente en el sector turístico.

Contrario a las proyecciones del Foro Económico Mundial para diversas economías, el país no solo ha logrado sortear las turbulencias, sino que ha establecido un récord de crecimiento que lo posiciona como un caso ejemplar a nivel nacional e internacional. Este notable desempeño es el resultado de una estrategia multifacética que ha sabido capitalizar las fortalezas inherentes de la nación, su riqueza cultural y natural, y la calidez de su gente.



Impulso económico

El contexto económico global actual presenta un crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) mundial estancado en un modesto 1,1%. Esta cifra, que refleja una desaceleración generalizada, contrasta drásticamente con el rendimiento de Colombia.

Para el primer trimestre de 2025, el PIB colombiano experimentó un robusto crecimiento del 2,7% en comparación con el mismo periodo del año anterior, situándose significativamente por encima del promedio mundial. Este diferencial no solo subraya la fortaleza de la economía colombiana, sino que también señala al turismo como un motor clave de esta expansión.

La capacidad de Colombia para generar un crecimiento económico sostenido, en un momento en que otras naciones luchan, es una clara indicación de la efectividad de sus políticas y la vitalidad de sus sectores productivos, con el turismo a la cabeza. Las proyecciones del Foro Económico Mundial no eran más alentadoras en cuanto al gasto turístico.

Descubre la inigualable belleza natural de Caño Canoas. Un paraíso escondido en el corazón de Colombia, ideal para los amantes de la aventura y la tranquilidad. Imagen creada con Image FX.

Se anticipa una preocupante caída del 22% en el gasto turístico per cápita para 2030 en las economías de bajos ingresos. Sin embargo, Colombia ha vuelto a desafiar esta tendencia negativa. En 2024, el gasto turístico en el país experimentó un crecimiento cercano al 5%, una cifra que se aleja considerablemente del pronóstico global y que refleja una saludable dinámica de consumo dentro del sector.

La expectativa es que esta senda positiva se mantenga, lo que augura un futuro prometedor para la industria turística colombiana y su contribución a la economía nacional. Este comportamiento del gasto indica no solo un aumento en el número de visitantes, sino también una mayor inversión y disfrute por parte de los turistas, lo que se traduce en un mayor beneficio económico para las comunidades locales y el país en general.

El auge de visitantes extranjeros

El crecimiento del turismo internacional es otro de los pilares que sustentan el éxito de Colombia. Las proyecciones globales apuntan a un aumento del 29% en el turismo internacional para 2030 con respecto a 2024. Colombia no solo se alinea con esta tendencia, sino que la impulsa con cifras impresionantes.

En 2024, el país recibió un total de 6.988.002 visitantes extranjeros no residentes, lo que representó un notable crecimiento del 13,3% en comparación con 2023. Este incremento es una clara señal de la creciente atracción del país como destino turístico de primer nivel, evidenciando el éxito de las campañas de promoción y el mejoramiento de la infraestructura y servicios turísticos.

Foto: Referencia AFP

Los primeros meses de 2025 continúan reafirmando esta tendencia positiva, aunque con una importante distinción. Durante los primeros cinco meses de 2025, Colombia recibió 2.795.132 visitantes extranjeros en total. Si bien esta cifra global mostró una ligera disminución del 0,3% en comparación con el mismo periodo de 2024, es crucial analizar la composición de estos visitantes. Esta mínima variación negativa fue "jalonada por la caída de colombianos que residen en el exterior".

No obstante, el segmento más relevante para el turismo internacional, los visitantes extranjeros no residentes, mostró un robusto crecimiento. Un total de 1.904.574 visitantes extranjeros no residentes ingresaron al país en los primeros cinco meses de 2025, lo que significó un crecimiento del 6,6% respecto a los mismos meses de 2024.

Este detalle es fundamental, ya que confirma que el interés y el flujo de turistas genuinamente internacionales hacia Colombia sigue en una curva ascendente, consolidando la posición del país como un atractivo polo de atracción global. Este crecimiento sostenido de visitantes extranjeros subraya la efectividad de las estrategias de mercadeo y la creciente reputación de Colombia como un lugar seguro y deseable para explorar.

Según Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO), el éxito de Colombia radica en un enfoque distintivo. "A diferencia de otros países, el nuestro continúa avanzando con un trabajo público privado, consolidando su compromiso con el empleo, la calidad del servicio, la innovación y la generación de oportunidades en las regiones", afirmó Cortés Calle.

El recién inaugurado Muelle 1888. Gobernación del Atlántico

Esta declaración resalta la importancia de la sinergia entre el sector público y el privado, una colaboración que ha permitido desarrollar políticas coherentes y proyectos estratégicos que benefician a toda la cadena de valor turística.

La inversión conjunta en infraestructura, la promoción coordinada y la creación de un marco normativo favorable son aspectos cruciales de este modelo colaborativo. El compromiso con el empleo no solo significa la creación de puestos de trabajo directos e indirectos en la industria turística, sino también la dignificación de la labor de quienes trabajan en ella, garantizando condiciones justas y oportunidades de crecimiento