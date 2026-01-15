Colombia recibió más de 21 millones de turistas entre agosto de 2022 y noviembre de 2025

Entre agosto de 2022 y noviembre de 2025, Colombia ha experimentado una transformación significativa en su sector turístico, recibiendo a más de 21 millones de visitantes no residentes, lo que equivale a un extraordinario crecimiento del 138 % en solo tres años.

Bajo este panorama, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, presentó la campaña "Descubre la Diversidad.

Colombia, el país de la belleza", una iniciativa que busca priorizar la dignidad de las comunidades y el fortalecimiento de las economías locales a través del reconocimiento de la diversidad territorial.

De acuerdo con las fuentes, el turismo ha pasado de ser una expectativa a consolidarse como una política pública con resultados tangibles, impulsando el empleo y el desarrollo regional. Este éxito se refleja en las cifras económicas: entre enero y septiembre de 2025, las exportaciones de servicios turísticos superaron los 8.300 millones de pesos, registrando un aumento del 11 % respecto al año anterior. Con base en este desempeño, el Gobierno se ha fijado la meta de alcanzar los 7,5 millones de visitantes no residentes para el año 2026.



Uno de los aspectos más destacados es que este crecimiento no es solo un promedio nacional, sino que se manifiesta con fuerza en las regiones, incluyendo aquellas históricamente golpeadas por el conflicto armado. Entre los incrementos regionales más notables en 2025 se encuentran:

Norte de Santander: 58 %.

San Andrés: más del 45 %.

Córdoba: 32 %.

Casanare: 30 %.

Arauca: 26 %.

Nariño y Magdalena: 24 %.

Finalmente, la estrategia gubernamental incluye un fuerte componente social denominado "Estrategia de Turismo para una Cultura de Paz". Este programa contempla la implementación de 100 experiencias de turismo por la memoria y la paz en 80 municipios, funcionando como una herramienta de reparación simbólica y generación de ingresos para las comunidades locales. Según Morales, el objetivo es construir un modelo turístico que escuche, respete y dignifique a los territorios