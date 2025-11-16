Colombia y su valle de tumbas subterráneas: una necrópolis que pocos conocen

Durante siglos, el mundo ha mirado hacia Egipto para descifrar cómo una civilización antigua pudo construir tumbas monumentales, cámaras ocultas bajo toneladas de piedra y pasadizos que desafiaban el tiempo.

Las pirámides, los sarcófagos y las paredes llenas de símbolos han hecho que la idea de que solo en esas tierras existe este tipo de historia se persista aún más.

Pero lo que muchos no saben es que, a miles de kilómetros de las dunas del Sahara, en el corazón verde de Colombia, la tierra también guarda un secreto monumental, un sistema de tumbas subterráneas que no tiene nada que envidiarle a las necrópolis más antiguas del mundo.

¿Dónde queda el valle lleno de tumbas subterráneas?

En el departamento del Cauca existe un lugar conocido como el Parque Arqueológico de Tierradentro, un territorio sagrado que fue declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco en 1995.



Habitantes y turistas lo describen como un sitio donde la muerte no fue pensada como final, sino como tránsito. Donde cada escalera, cada trazo y cada figura pintada fue la manera de un pueblo antiguo de rendir homenaje a los suyos y dejar una historia que se sigue conservando en el tiempo.

De acuerdo con el parque, el emblemático lugar alberga una de las mayores concentraciones de hipogeos, es decir, tumbas subterráneas excavadas en roca; además de esculturas en piedra que describen la riqueza cultural de una sociedad que habitó la región hace más de 1.400 años.

default Foto: ICANH.

A simple vista, se observa un territorio bajo las montañas que combina niebla, pastos brillantes y silencio, pero, al llegar, los visitantes deberán entrar para conocer dónde reposan las famosas tumbas.

En su interior, los hipogeos están decorados con patrones geométricos que aún conservan pigmentos originales y que representan una relación profunda entre la vida, la muerte y al espiritualidad.

El parque arqueológico está bajo la administración del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), el área comprende cinco territorios, Segovia, El Duende, San Andrés, El Tablón y El Aguacate.

Cada uno con características únicas que permiten apreciar la arquitectura funeraria, la iconografía mural y la visión del mundo de estas comunidades prehispánicas.



Descender es casi un ritual

En redes sociales, visitantes describen cómo es conocer estas tumbas. Inicialmente, hay que bajar por escaleras helicoidales, el aire cambia, la luz se atenúa, el silencio pesa.

Una vez abajo, las figuras y máscaras pintadas no intimidan, observan. Recuerdan que hubo un pueblo que celebraba la vida entendiendo la muerte como un tránsito hacia otra dimensión.

Las paredes, cubiertas de diseños en rojo, negro y blanco, muestran una arquitectura que no solo protegía los cuerpos, preservaba las creencias. Cada símbolo tiene un significado único que persiste entre el pasado y el presente.



¿Cómo llegar desde Bogotá y otras ciudades?

El Parque Arqueológico de Tierradentro queda cerca del resguardo indígena de San Andrés de Pisimbalá (municipio de Inzá). Para llegar allí, según la información del sitio oficial del parque, los turistas deben seguir estas indicaciones:

Foto: ICANH.