Destino cerca de Bogotá con pozos cristalinos y el letrero más grande del país al estilo Hollywood

Boyacá es uno de los departamentos de Colombia con paisajes hermosos y lugares únicos que valen la pena visitar.

Entre ellos está Villa de Leyva, famoso por su arquitectura colonial y su plaza mayor; Paipa, conocido por sus aguas termales y festivales; Sogamoso, un importante centro comercial e industrial; Monguí, reconocido por sus balones de fútbol, su arquitectura colonial y sus puentes de piedra; Ráquira, por su belleza y sus artesanías; entre otros más.

A estos destinos se está sumando uno que promete la mejor experiencia turística de todas. En redes sociales, el lugar ha tomado fuerza porque tiene actividades y sitios muy atractivos por visitar.



El destino con el letrero más grande del país al estilo Hollywood

Cascadas, pozos azules, deportes náuticos, vistas espectaculares y hasta esmeraldas es lo que verán los turistas que se atrevan a conocer el encantador territorio.

El lugar se llama Macanal, es uno de los municipios de Boyacá y actualmente le está apostando al turismo. Este sitio también cuenta con el letrero más grande del país al estilo Hollywood, de 10,5 metros de altura.



Queda a menos de tres horas en carro desde Bogotá. Además, empresas turísticas indican que el destino está disponible desde $35.000 en adelante.

Entre los planes por hacer está la visita al embalse la esmeralda, allí se pueden hacer actividades de deportes náuticos como el wakeboard, la llamada ‘dona extrema’ y un paseo en lancha que llega hasta las siete cascadas del embalse.

Otro factor que enamora a los turistas es su gastronomía, uno de los platos típicos de Macanal es la carne al caldero y la tora de almojábana. Visitantes los califican como una comida única y deliciosa.

Mirador la Mano del Minero

El municipio también alberga una vista espectacular conocida como la 'Mano del Minero', un mirador emblemático del pueblo que fue construido como símbolo de una de la actividad económica que caracteriza al territorio, la minería. El sitio cuanta con espacios precisos para tomar buenas fotografías.

Además, para aquellos que quieran llevarse un recuerdo, los artesanos ofrecen innumerables productos como manillas, aretes, sombreros y muchos más objetos.

Otro lugar para visitar es el pozo de la calavera en Santa María, allí los turistas podrán disfrutar de aguas cristalinas color turquesa y de la historia, pues las rocas que rodean el pozo están marcadas con huellas de dinosaurios que caminaron por el lugar millones de años atrás.