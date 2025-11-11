Cundinamarca Fest: Bogotá vivirá cuatro días de música, gastronomía y cultura en el Simón Bolívar

El Parque Simón Bolívar de Bogotá será el epicentro de la riqueza cultural, natural y económica de Cundinamarca con la llegada del Cundinamarca Fest, un festival diseñado para toda la familia. Del 13 al 16 de noviembre, este evento, que evoluciona de la tradicional ExpoCundinamarca, ofrecerá más de 150.000 metros cuadrados de experiencias vivas e interactivas.

La iniciativa es un esfuerzo de la Gobernación de Cundinamarca para acercar el territorio al corazón de los capitalinos, promoviendo intensamente el turismo, la cultura y el orgullo regional. El festival será gratuito y familiar, permitiendo que cada visitante viva la esencia de los 116 municipios del departamento.

En alianza con Páramo, equipo creativo detrás de algunos de los festivales más reconocidos del país, esta edición promete una puesta en escena sin precedentes.



Experiencias interactivas: cuatro pabellones para recorrer Cundinamarca

Los visitantes interesados en explorar el potencial turístico y económico del departamento podrán recorrer cuatro grandes pabellones que reúnen paisajes, tradiciones y talentos en un solo lugar.

El pabellón de Cundinamarca para el mundo recibe a los visitantes con lo mejor de los cafetales, las flores y las esmeraldas tipo exportación del departamento. Este espacio es una apuesta clave para proyectar ante la comunidad internacional las oportunidades de cooperación, turismo y desarrollo sostenible que ofrece el territorio.



Para los amantes de la naturaleza y el ecoturismo, el pabellón Cundinamarca biodiversa ofrece una experiencia sensorial e inmersiva. Los visitantes podrán conocer el páramo, los ríos, las cascadas, los bosques y las lagunas encantadas. Además, podrán realizar actividades como avistamiento de aves y observar fauna emblemática como el oso de anteojos, el venado de cola blanca y la rana dorada, reforzando la idea de que Cundinamarca es el corazón ambiental de Colombia.

Aquellos que buscan adrenalina encontrarán su lugar en el Pabellón Cundinamarca extrema y deportiva. Bajo el lema “Vívelo, disfrútalo, siéntelo y hazlo extremo”, el espacio combina tecnología, actividad física y diversión a través de simuladores de rafting, ciclismo y paracaidismo.

Cundinamarca Fest Foto: Cundinamarca Fest

Un viaje gastronómico por la cocina tradicional

El festival se consolida como un destino gastronómico, ideal para que los turistas y locales exploren los auténticos sabores rurales. El espacio Sabores de Cundinamarca reunirá a más de 50 restaurantes que ofrecerán lo mejor de la cocina tradicional e innovación. Entre las delicias que se darán cita están la carne del llano cundinamarqués, el viudo del río Magdalena, la gallina campesina, la fritanga, el chupe, el sancocho, los amasijos y los postres de la Sabana. Este sector busca fortalecer las cadenas productivas rurales y promover el consumo local.

Complementando la oferta, los Mercados campesinos llevarán a Bogotá los mejores productos de las 15 provincias del departamento. Los visitantes podrán adquirir directamente de manos de los cultivadores productos como frutas frescas, hortalizas, miel, café, cacao, flores y lácteos, reconociendo el trabajo de los campesinos cundinamarqueses.

Cultura y ritmo de festival de gran calibre

La agenda cultural y musical está diseñada para ser un atractivo principal, con una agenda de conciertos al nivel de los grandes festivales. Se espera la participación de más de 2.000 artistas en escena que traerán lo mejor de las ferias y fiestas de Cundinamarca, incluyendo banda sinfónica, comparsas y danzas. Los artesanos cundinamarqueses también estarán presentes, elaborando en vivo sus obras en lana, cuero, bisutería, cestería, cerámica y alfarería.

La programación musical combinará grandes nombres de la escena nacional con artistas emergentes del territorio.

El viernes 14 se presentará Jessi Uribe y el primer concierto tecno gratuito de Bogotá.

El sábado 15 contará con Fonseca, Aterciopelados y Nampa Básico.

Finalmente, el domingo 16 cerrarán la celebración Pipe Bueno, Luis Alfonso, Ciro Quiñones y Edgar Montaño. Cundinamarca Fest es un festival de sonidos donde la música unirá generaciones y pondrá a bailar a todo el país.

Además de la amplia oferta cultural y gastronómica, el festival es apto para todas las edades y especies: cuenta con un espacio dedicado a los niños, Cundinamarca Fest Kids, que ofrece juegos y talleres, y es un evento Pet Friendly, con zonas de hidratación y asistencia veterinaria para las mascotas.