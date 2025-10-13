El castillo de los 'hermanos Grimm' es real y está a tres horas de Bogotá

Si creció viendo la serie animada de los ‘Hermanos Grimm’, seguramente recuerda esos cuentos de hadas que marcaron la infancia de millones de colombianos. Durante años, este programa ha acompañado las mañanas de la televisión nacional, llenando de magia los hogares con historias como Caperucita Roja, Hansel y Gretel o La Cenicienta. Y aunque muchos sueñan con conocer los castillos europeos donde ocurren esas aventuras, pocos saben que en Colombia existe uno muy parecido, escondido entre las montañas de Boyacá.

A menos de tres horas de Bogotá, en el municipio de Chiquinquirá, se levanta una edificación que parece sacada de esos relatos que todavía roban el corazón de grandes y pequeños: el Castillo del Olimpo. No tiene reyes ni dragones, pero su arquitectura, su historia y el misterio que lo rodea lo convierten en un lugar digno de cualquier cuento de los ‘Hermanos Grimm’.

Castillo Olimpo en Boyacá Foto: Google Maps

El misterioso castillo Olimpo de Chiquinquirá: una joya oculta en Boyacá

En medio del paisaje verde de Boyacá, este castillo del siglo XVIII sorprende por su imponente estructura y su aire europeo. Fue mandado a construir por José de la Parra en 1792 y, según el historiador José Domingo Murcia, su inauguración se dio entre 1820 y 1849. Su estilo combina influencias españolas y yugoslavas, algo poco común en Colombia, lo que le da un encanto especial.



Durante sus mejores años, el Castillo del Olimpo fue símbolo de grandeza: tenía amplios salones, arcos decorados, columnas majestuosas y puertas de madera tallada. Hoy, aunque está abandonado, sigue siendo un atractivo para viajeros, fotógrafos y curiosos que llegan en busca de una postal única.

El creador de contenido Kevin Bolaños lo visitó y aseguró que recorrerlo “es como entrar a un cuento de hadas”. Se sorprendió con el tamaño de las habitaciones, los detalles en las paredes y las vistas que ofrece cada ventana.

Cómo llegar y qué hacer en la ‘Capital religiosa de Colombia’

Para llegar desde Bogotá, el trayecto toma cerca de tres horas por la vía Zipaquirá–Palenque. El castillo se encuentra en medio del campo, muy cerca de la carretera que conecta Chiquinquirá con Tunja.

Además del encanto del castillo, el municipio ofrece varios planes ideales para un paseo de fin de semana:



Visitar la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, considerada el principal templo católico del país.

de Chiquinquirá, considerada el principal templo católico del país. Recorrer el Parque Ecoturístico Los Currucuyes , perfecto para disfrutar de la naturaleza.

, perfecto para disfrutar de la naturaleza. Conocer el Palacio de Cultura Rómulo Rozo y explorar la historia local.

y explorar la historia local. Y, por supuesto, probar la gastronomía boyacense: amasijos, chicha, guarapo, mazamorra y mute, infaltables en cualquier visita.

Así, el Castillo del Olimpo demuestra que no hace falta viajar a Alemania o Francia para vivir un cuento de los ‘Hermanos Grimm’. En el corazón de Boyacá, la fantasía sigue viva, esperando a quien se atreva a descubrirla.