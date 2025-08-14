El corregimiento en Huila que le llaman el "Pueblo de las Brujas"; atrae muchos turistas

En el corazón del departamento del Huila, se esconde un lugar que desafía la imaginación: el corregimiento de La Jagua, ubicado en el municipio de Garzón. Este pintoresco poblado no solo es uno de los más antiguos de la región, fundado en el siglo XV, sino que es el único reconocido en Colombia como el "Pueblo de las Brujas".

La Jagua, con sus más de 400 años de historia, es un lugar donde las leyendas cobran vida en cada rincón. La tradición oral cuenta la existencia de dos tipos de brujas: la hechicera y la voladora.

Estas últimas, conocidas también como "brujas mestizas", son el resultado de un fascinante sincretismo entre el conocimiento ancestral de las comunidades indígenas Tama que habitaban la zona antes de la colonización y las prácticas de los brujos españoles que llegaron alrededor de 1540.

Desde tiempos precolombinos, el paso del río Magdalena por La Jagua la convirtió en un punto de encuentro para chamanes y curanderos, forjando así su reputación como "zona de los brujos".

Una de las historias más impactantes que aún resuenan en el pueblo narra la quema de una bruja hace décadas. Según la leyenda, una mujer fue quemada viva por practicar brujería contra un miembro de una familia influyente del caserío.

Desde ese trágico evento, las otras brujas juraron no causar más daño a los habitantes, y sorprendentemente, no se han documentado más incidentes perjudiciales desde entonces. En el parque de La Jagua, incluso, encontrará un monumento en honor a la bruja que fue quemada viva.

Más allá del misterio en La Jagua: Historia, arquitectura y cultura vibrante

Pero La Jagua es mucho más que sus leyendas. Este corregimiento, localizado a 114 km de Neiva, deslumbra con sus calles empedradas y sus más de 300 casas antiguas de un solo piso con tejados de barro y arquitectura española, conservando la fachada colonial que data del Nuevo Reino de Granada.

Aunque antes sus colores eran más sobrios, hace unos cinco años se decidió darles un toque vibrante y colorido para atraer a más turistas, transformando lo que antes se consideraba un "pueblo fantasma".

Entre sus sitios de interés, destacan:



El Centro Histórico, un viaje al pasado colonial.

La Casa del Sabio Francisco José de Caldas*, quien residió aquí entre 1775 y 1777 como casa de descanso para sus investigaciones.

La Casa de artesanos, donde las mujeres locales mantienen viva la tradición ancestral de tejer maravillas con el fique, hilando vida y tejiendo historias con sus manos.

La Casa del Maestro y Escultor Emiro Garzón, considerado el escultor de cobre más importante del Huila, cuyas obras de arte adornan el lugar. No olvides subir a la torre de la iglesia para disfrutar de una vista de 360 grados de todo el pueblo, los ríos Magdalena y Suaza, y sus alrededores.

Para los amantes de la aventura y la naturaleza, La Jagua ofrece paisajes impresionantes, cuevas enormes, lagunas y hasta un cañón con petroglifos ocultos. Para explorar este mágico lugar, Turislab te ofrece experiencias inmersivas y memorables:

Un recorrido de 5 horas por las calles empedradas, desvelando su misticismo con un guía local. Incluye almuerzo típico, visita a la casa del Sabio Caldas, compra de artesanías y una deliciosa cata de café. Las tarifas inician desde $172.500 por pasajero.



Cómo llegar a la Jagua desde Bogotá

No hay rutas directas expresas conocidas. Debe viajar primero a Neiva y luego tomar transporte regional hacia Garzón y desde allí a La Jagua.