En el extremo nororiental del país se encuentra un tesoro escondido que abre sus puertas cada año para cientos de turistas. Es conocido como La Princesa Negra de Colombia y tiene nombre de un país europeo.

Se trata de Albania, ubicado en el municipio de la Guajira, conocido como uno de los lugares preferidos por muchos turistas para visitar en sus vacaciones, no solo por su acogedor clima, sino por su cultura, historia y paisajes magicos.

Este lugar alberga El Cerrejón, una de las minas más importantes del país y una de las más grandes del mundo. Cuenta con cerca de 26.606 habitantes y su economía se basa en la minería y la agricultura.

Planes para hacer en Albania - La Guajira

Este lugar destaca por su arepa tradicional, por el queso de los remedios y por su impresionante oferta gastronómica. Hay que resaltar que allí destaca la cultura wayuu. Dentro de los planes imperdibles para hacer en Albania, La Guajira, están:



Visitar el Parque de la Princesa Negra, donde podrá tomarse varias fotografías. Ir a la represa Los Remedios, donde podrá disfrutar de las aguas cristalinas. Conocer el Parque de los Puentes o el Parque San Jose. Entre otros.

El hermoso pueblo colombiano con nombre de país europeo: tiene parques naturales y aguas cristalinas Foto: ImageFx

¿Cómo llegar desde Bogotá hasta Albania, La Guajira?

Para poder llegar desde Bogotá hasta Albania existen varias alternativas, como vuelos, bus o carro, que varían en tiempo y precio.

La manera más rápida es tomar un vuelo desde Bogotá hasta Riohacha, donde llegará al aeropuerto Almirante Padilla, y desde allí continuar en taxi hasta Albania. Este trayecto dura alrededor de cuatro horas.

Otra de las alternativas es volar desde Bogotá hasta Valledupar y de allí desplazarse en taxi hasta Albania. Durará unas cuatro horas y media.

Si se opta por viajar en bus, la ruta será desde la Terminal Salitre de Bogotá hasta Hatonuevo y posteriormente a Albania, que puede tardar aproximadamente 22 horas. El valor de este recorrido está en 180.000 pesos colombianos, y se convierte en la forma más económica de llegar.

Además, podrá ir en carro particular. Este trayecto abarca unos 940 kilómetros y se demora cerca de 15 horas. En el camino se atraviesan varias ciudades, entre ellas Tunja en Boyacá, Bucaramanga en Santander, Aguachica y Valledupar en el Cesar, hasta llegar a Hatonuevo y finalmente a Albania en La Guajira.