El municipio de Boyacá dónde producen el mejor queso de Colombia: turistas enloquecen por su sabor

En Boyacá hay un municipio que, sin proponérselo del todo, terminó convirtiéndose en una parada obligada para los amantes del buen comer. Aunque tradicionalmente se le conocía como un lugar tranquilo para descansar y disfrutar del paisaje andino, en los últimos meses empezó a recibir un flujo creciente de visitantes atraídos por un protagonista inesperado: un queso artesanal que hoy ostenta el título del más premiado de Colombia. La noticia, que se ha regado entre viajeros y curiosos, puso nuevamente en el mapa a un destino que combina tradición campesina, gastronomía y naturaleza.

Ese municipio es Paipa. Un pueblo que muchos relacionan con aguas termales, deportes náuticos y ferias turísticas, pero que hoy está viviendo una pequeña revolución gastronómica gracias al producto que lo hizo famoso dentro y fuera del país: el queso Paipa, un lácteo que logró colarse en competencias internacionales y dejó a su paso una ola de reconocimiento y orgullo local.



Queso Paipa: el lácteo más premiado de Colombia maravilla a turistas

La razón por la que este queso se volvió tan apetecido está en su forma única de elaboración, un método que parece sencillo, pero que es considerado casi un tesoro cultural. Se produce únicamente con leche cruda de vaca —sin pasteurización—, lo que permite conservar los aromas propios de la tierra boyacense. Luego se somete a una maduración que va entre 20 y 30 días, proceso que le da ese toque ahumado, firme y profundo que lo hace inconfundible.

Este producto tiene, además, algo que pocos pueden presumir: Denominación de Origen Protegida. Solo se puede fabricar en Paipa y sus veredas cercanas, siguiendo un método registrado y supervisado. Esa autenticidad lo ha llevado a competir en ferias gastronómicas del continente, donde ha ganado premios por su sabor, técnica e identidad.

Quesos Paipa Foto: Quesos Paipa Factory La Redoma

Paipa, el destino de Boyacá que conquista viajeros por sabor, historia y tradición

El auge turístico no se debe solo al queso. Paipa logró consolidar un circuito atractivo que mezcla gastronomía, cultura y naturaleza.:



Sus aguas termales siguen siendo de las más visitadas del país

La Laguna de Sochagota es ideal para deportes y recorridos en lancha

El Pantano de Vargas mantiene vivo el legado histórico con el Monumento a los 14 Lanceros.

A esto se suman festivales y ferias que llenan el calendario municipal prácticamente todo el año.

Quienes quieran llevar el auténtico queso Paipa pueden comprarlo directamente en las fábricas artesanales del municipio, donde los maestros queseros ofrecen recorridos, degustaciones y explican cada paso del proceso. También se encuentra en tiendas gourmet de grandes ciudades, siempre verificando el sello de denominación de origen y el nombre del productor certificado.

Visitar Paipa, además de ser una experiencia gastronómica, significa apoyar de forma directa a las familias que mantienen vivo uno de los oficios más representativos del altiplano cundi-boyacense. Una tradición que hoy seduce viajeros y que convirtió a este municipio en un destino imperdible para quienes buscan sabores con historia.

Queso Paipa de Campo Real Suministrado de Campo Real

¿Dónde comprar queso Paipa si no se encuentra en Boyacá?

Este queso, reconocido por su sabor, se ha convertido en el favorito de muchos. Sin embargo, para gran parte de los consumidores no es viable viajar hasta Boyacá para adquirirlo. Por esta razón, algunas marcas han puesto el producto en el mercado nacional. Tal es el caso de Campo Real, que tiene presencia en supermercados como Carulla, Makro, Jumbo, entre otros, ofreciendo a los colombianos la posibilidad de probar este delicioso queso sin tener que realizar largos recorridos.