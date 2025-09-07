Uno de los municipios escondidos de Colombia es La Paya, en el departamento de Boyacá. Es reconocido en la provincia por sus hermosos paisajes, su historia y cultura, su abundancia hídrica, la fauna, lugares turísticos para visitar y su importancia en la campaña libertadora.

El paraíso escondido en Boyacá, a horas de Bogotá: hermosas quebradas de agua cristalina Foto: Gobernación / ImageFx

¿Qué hacer en Paya - Boyacá?

Además, destaca por sus festividades como los juegos campesinos, el Festival de la Música Llanera, la Fiesta de la Virgen del Carmen, las fiestas de Morcote, entre otras.

En este lugar se pueden realizar diversas actividades ideales para compartir tiempo en familia, con amigos, pareja o incluso usted solo, si es fanático de la aventura. Algunos de los mejores lugares son:



Termopilas de Paya. Santuario arqueológico piedra pintada. Parque principal del pueblo. Río Payero. Aguas termales de Morcote. Laguna Tibayoque. Cascada “La Chorrera”. Placa conmemorativa a la Ruta Libertadora. Piedra del sapo. Entre otros.

¿Cómo llegar de Bogotá a Paya - Boyacá?

Para llegar desde Bogotá hasta Paya - Boyacá, podrá ir en bus, avión o en carro. La ruta por tierra va desde Bogotá, Villavicencio, Restrepo, Curamal, Paratebueno, Maní, Aguazul y finalmente Paya.

En este recorrido podrá explorar diferentes departamentos como el Meta o Casanare y conocer los maravillosos paisajes que ofrece la ruta. El tiempo de recorrido es de aproximadamente 7 horas.

Este es el mapa para llegar a Paya - Boyacá

Publicidad

Cascada La Corozo en Paya - Boyacá

Uno de los principales atractivos de este lugar es la quebrada La Corozo, ubicada en la vereda Tutazá. Allí podrá llegar en moto o carro hasta cierto punto y tendrá que caminar por un sendero ecológico.

Al llegar al lugar encontrará una quebrada con aguas cristalinas, hermosas piedras y caídas de agua. Además, cuenta con restaurante cerca, donde podrá probar las delicias del departamento. Recuerde que el pueblo cuenta con variedad hotelera, por si dese extender su recorrido por algunos días.