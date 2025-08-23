El restaurante que muchos quieren visitar en Bogotá: ofrece platos con pescado desde $19.000

La cocina de mar siempre ha tenido un lugar especial en la mesa de los colombianos, especialmente por las riquezas gastronómicas de las costas Caribe y Pacífica. Platos llenos de tradición, con sabores que remiten a la familia y a los recuerdos, ahora se pueden disfrutar sin salir de Bogotá y, lo mejor, a precios que no afectan el bolsillo.

Ese es el encanto de Atikoo del Pacífico, un restaurante que se ha convertido en punto de encuentro para quienes buscan pescado, mariscos y preparaciones típicas de la costa, pero sin pagar cifras desproporcionadas.



Atikoo del Pacífico: pescado desde 19.000 pesos en Bogotá

Una de las razones por las que Atikoo ha llamado la atención en la capital es porque combina calidad con precios accesibles. En su carta hay opciones desde los 19.000 pesos, un costo bastante competitivo en una ciudad donde comer pescado fresco suele considerarse un lujo.

El menú incluye platos fuertes que oscilan entre los 19.000 y los 69.000 pesos, así como entradas con precios similares, ideales para compartir. Entre las opciones más pedidas están la cazuela de mariscos —un clásico que no falla— y el “elixir”, una propuesta original que le da un giro a la receta tradicional con queso derretido y un toque de licor.

Además, cada plato viene acompañado de guarniciones que refuerzan el sabor costeño: arroz con coco, aguacate y patacón con queso. Todo esto convierte el plan en una experiencia completa, pensada para quienes quieren variar la rutina gastronómica sin gastar de más.

Tres sedes para probar comida del Pacífico en Bogotá

Atikoo no se limita a una sola esquina de la ciudad. Actualmente tiene tres sedes: una en el tradicional barrio 7 de Agosto (carrera 28a # 63b-21), otra en el Centro Comercial Alsacia y una más en el Centro Comercial Avenida Chile. Esto permite que tanto residentes del occidente como del norte bogotano puedan disfrutar de su propuesta sin tener que cruzar toda la ciudad.

La apuesta del restaurante también incluye un menú infantil con precios entre 19.000 y 21.000 pesos, pensado para familias que buscan un plan gastronómico completo y asequible para grandes y chicos.



La tradición del Pacífico en cada plato

El valor de Atikoo no está solo en los precios, sino en su capacidad de acercar la tradición culinaria del Pacífico a los capitalinos. Preparaciones como el encocado, el tapao de pescado o el arroz con coco reflejan la herencia afrocolombiana que por generaciones ha marcado la identidad de Tumaco, Buenaventura y otras regiones costeras.

Las entradas tampoco se quedan atrás: patacones con hogao, empanadas de camarón o aborrajados con pescado son parte del menú que despierta antojos. Y para acompañar, no faltan las bebidas típicas como el arrechón o el viche, reconocidas por sus raíces ancestrales y por sus supuestas propiedades afrodisíacas.

Con esta combinación de precios competitivos, tradición culinaria y variedad de sedes, Atikoo del Pacífico se ha posicionado como una de las alternativas más sólidas para disfrutar de la comida de mar en Bogotá. Una experiencia que conecta a los comensales con el sabor de las costas sin necesidad de empacar maletas.