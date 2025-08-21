El turismo está dejando para Colombia más ingresos que las exportaciones de carbón y café

El turismo está dejando para Colombia más ingresos que las mismas exportaciones de carbón y café. Colombia espera cerrar el año con la visita de más de 7 millones de turistas extranjeros; Medellín está entre los destinos preferidos.

Un buen momento para las divisas que deja el turismo en Colombia está atravesando este gremio no solo por los resultados obtenidos durante el primer semestre del año, sino por las altas expectativas que hay de cara al cierre.

Así lo manifestó Paula Cortés, presidenta ejecutiva de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo, Anato, que tendrá su Congreso anual este 21 y 22 de agosto en la ciudad de Medellín: Según la directiva, este sector de la economía podría generar para el final del 2025 ingresos superiores a los 10 mil millones de dólares, un comportamiento similar, inclusive levemente superior al del año anterior.

“Las divisas de turismo ya superan lo que lo que tienen divisas el carbón y el café. La variación que nosotros tenemos en el primer semestre de 2025 de turismo está creciendo al 12.9% y pues realmente esas divisas vienen creciendo igual que crecían el año pasado”, afirmó.



¿Cuántos extranjeros han visitado Medellín este año?

En cuanto a la llegada de turistas extranjeros, la cifra nacional se encuentra en los 3.3 millones de personas para el cierre del primer semestre del año, de los 546.000 han venido a Medellín. En todo el país Anato espera cerrar el 2025 con 7.2 millones.



Estas son las ciudades más visitadas de Colombia

Aparte de la capital antioqueña, Cartagena y Santa Marta se posicionan como los destinos de mayor demanda con ciudadanos procedentes principalmente de Estados Unidos, México y Panamá.

Este movimiento también ha representado un aumento para las ventas de agencias de viaje, las cuales han reportado un crecimiento en este orden que se ubica entre el 5 y el 7%.