El zoológico que está a solo 30 minutos de Bogotá y que es un santuario: hay hasta un tigre blanco

El plan perfecto para quienes buscan una escapada de fin de semana que combine aventura, aprendizaje y un profundo respeto por la naturaleza, sin duda es visitar el Zoológico Santacruz.

A solo 16 kilómetros y 30 minutos de recorrido desde Bogotá, pasando por el majestuoso Salto de Tequendama, se encuentra este zoológico, un destino ideal para conectar con la fauna y aprender sobre su conservación.

Pero este lugar es mucho más que un simple zoológico; es un verdadero santuario para cientos de animales rescatados y decomisados por las autoridades ambientales.

Fundado el 3 de mayo de 1975 por el zootecnista santandereano Gonzalo Chacón Rueda, este espacio nació de la necesidad de apoyar a la autoridad ambiental de la época (INDERENA) en el cuidado de la fauna silvestre incautada.

El primer ejemplar en llegar fue un saíno, y desde entonces, ha continuado recibiendo innumerables animales decomisados. En 2001, con el fin de fortalecer sus actividades y alinearse con la Estrategia Mundial de Zoológicos, se creó la Fundación Zoológico Santacruz.



Qué hacer en el Zoológico Santacruz

El zoológico Santacruz ofrece una diversidad de experiencias para que su visita:



Recorridos guiados: Explore la historia de los animales y la naturaleza acompañado por educadores ecológicos. Puede solicitar un servicio de intérprete ambiental en taquilla.

Explore la historia de los animales y la naturaleza acompañado por educadores ecológicos. Puede solicitar un servicio de intérprete ambiental en taquilla. Talleres manuales : Use su imaginación para crear un recuerdo especial del Zoo. Consulte la programación mensual para no perderse esta actividad.

: Use su imaginación para crear un recuerdo especial del Zoo. Consulte la programación mensual para no perderse esta actividad. Actividades en la granja: Interactúe con conejos, vacas, burros y ovejas, y descubra los beneficios de los animales domésticos.

Foto: Zoológico Santacruz

Además, podrás explorar diversas zonas donde habitan fascinantes especies como el tigre blanco que solo se encuentra en la India, también hay aves carnívoras como el Águila de Páramo, loros, guacamayas, el Cóndor de los Andes, y especies exóticas como el Emú, además de mamíferos como la Nutria de Río y el Mapache.

Las atracciones especiales disponibles los domingos:



Museo: Una exhibición interactiva de material biológico para conocer a fondo las maravillas animales.

Una exhibición interactiva de material biológico para conocer a fondo las maravillas animales. Orquideario: Admire orquídeas colombianas, incluyendo la Flor Nacional (la Catleya), y participa en actividades lúdicas sobre el mundo de las orquídeas.

Admire orquídeas colombianas, incluyendo la Flor Nacional (la Catleya), y participa en actividades lúdicas sobre el mundo de las orquídeas. Mariposario: Descubra de cerca las mariposas típicas de la región andina, sus características, formas y colores.

Horarios y cómo llegar al zoologico de Santacruz

Las zonas de carnívoros, Aves y Pequeños Mamíferos, Primates, Vivario, Herbívoros y la Granja están abiertas todos los días. El Museo, el Orquideario y el Mariposario están abiertos únicamente los domingos. Las actividades de fin de semana, como recorridos, talleres y actividades de granja, están disponibles.

Cómo llegar al zoológico: Debes salir de Bogotá por la autopista sur y tomar la ruta hacia Mesitas del Colegio (ver mapa):