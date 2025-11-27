Esta es la ciudad en donde más se quedan los colombianos durante sus descansos

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El turismo en Colombia sigue creciendo y sus ciudades se posicionan como destinos importantes para descansar y/o vivir experiencias diferentes a las habituales. Prueba de ellos son tres ciudades: Medellín, Cartagena y Bogotá, que suelen ser tres destinos muy visitados en el país mes a mes.
Sin embargo, según cifras reveladas por Booking.com, Medellín se ha convertido en la ciudad que más ven los colombianos para quedarse durante los festivos y tiempos de descanso con un aumento del 29 % en búsquedas en comparación a lo registrado en el año anterior.
Según el estudio, esto tiene que ver gracias a la amplia experiencias y actividades que ofrece la capital de Antioquia, desde la oferta cultural del Pueblito Paisa y el ambiente nocturno de El Poblado, los cuales siguen enamorando a millones.
Los vuelos, dependiendo la temporada, se encuentran en los 200.000 pesos por trayecto, es decir, ida y vuelta cerca de los $500.000. Pero si viajará por tierra, dos buses le podrían salir sobre los $200.000. En cuanto a alojamientos, dependerá del sector y el tipo de hotel que busca, pues las noches varían desde los 70.000 hasta los 600.000 pesos.