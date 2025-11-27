Esta es la ciudad en donde más se quedan los colombianos durante sus descansos

El turismo en Colombia sigue creciendo y sus ciudades se posicionan como destinos importantes para descansar y/o vivir experiencias diferentes a las habituales. Prueba de ellos son tres ciudades: Medellín, Cartagena y Bogotá, que suelen ser tres destinos muy visitados en el país mes a mes.

Sin embargo, según cifras reveladas por Booking.com, Medellín se ha convertido en la ciudad que más ven los colombianos para quedarse durante los festivos y tiempos de descanso con un aumento del 29 % en búsquedas en comparación a lo registrado en el año anterior.

Metro de Medellín estación La Estrella Foto LEÓN J. SALDARRIAGA L.

¿Por qué la ‘Eterna Primavera’ se volvió en la preferida?

Según el estudio, esto tiene que ver gracias a la amplia experiencias y actividades que ofrece la capital de Antioquia, desde la oferta cultural del Pueblito Paisa y el ambiente nocturno de El Poblado, los cuales siguen enamorando a millones.



¿Cuáles son las ciudades más buscadas para alojamientos?

Medellín.

San Andrés.

Bogotá.

Cartagena.

Santa Marta.

Estas son 10 actividades que se pueden hacer en Medellín

Visitar el Parque Arví y disfrutar de sus senderos ecológicos. Recorrer el Jardín Botánico y su Orquideorama. Subir al Metrocable para ver la ciudad desde las alturas. Tomar un tour por Comuna 13 y su arte urbano. Pasear por Pueblito Paisa y el Cerro Nutibara. Recorrer el Parque Explora y su acuario. Visitar el Museo de Antioquia y la Plaza Botero. Asistir a un evento o concierto en el Teatro Metropolitano. Hacer senderismo en el Cerro de las Tres Cruces. Vivir la vida nocturna en el Lleras o el Provenza.

Pueblito Paisa. Medellín. Suministrada.

Precios para llegar a la capital de Antioquia desde Bogotá

Los vuelos, dependiendo la temporada, se encuentran en los 200.000 pesos por trayecto, es decir, ida y vuelta cerca de los $500.000. Pero si viajará por tierra, dos buses le podrían salir sobre los $200.000. En cuanto a alojamientos, dependerá del sector y el tipo de hotel que busca, pues las noches varían desde los 70.000 hasta los 600.000 pesos.