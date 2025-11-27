En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Carlos Caicedo
Cantón Norte
Sanción campaña Petro
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Turismo  / Esta es la ciudad en donde más se quedan los colombianos durante sus descansos

Esta es la ciudad en donde más se quedan los colombianos durante sus descansos

Este destino se ha convertido en el favorito no solo de colombianos, sino también de extranjeros que incluyen esta parada como casi obligatoria.

Publicidad

Publicidad

Publicidad